Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України

Рада Безпеки ООН збереться в понеділок, 12 січня, на прохання України після чергових масованих російських авіаударів та використання москвою своєї ракети останнього покоління "Орешник", передає УНН із посиланням на BFM TV.

Деталі

Гіперзвукова ракета "Орешник" була застосована росією в ніч з четверга, 8 січня, на п'ятницю, 9 січня, на західній Україні "у відповідь на теракт, скоєний київським режимом" наприкінці грудня проти резиденції володимира путіна. Українська армія, зі свого боку, стверджує, що москва поширює "брехню".

За даними міністерства оборони росії, удари були спрямовані на об'єкти виробництва безпілотників, "використані для теракту", та енергетичну інфраструктуру, без уточнення, які саме.

Це виклик для Варшави, Бухареста і Будапешта: Зеленський про удар "Орєшніком" по Львівщині

Раніше

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у X, Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН, засідання Ради Україна-НАТО, реагування в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ, після тверджень рф про застосування БРСД, так званого "орєшніка", проти Львівської області.

У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину

Кілька держав-членів, включаючи Францію, підтримали прохання України скликати Раду Безпеки ООН у понеділок, 12 січня, після російського удару гіперзвуковою ракетою "Орешник".