$42.990.00
50.180.00
ukenru
08:49 • 132 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 958 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 9394 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 17566 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 36361 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 34026 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 33869 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 28008 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 22245 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 16175 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Популярнi новини
Латвія скликає Радбез ООН через удар російською балістичною ракетою поблизу кордонів НАТО9 січня, 23:56 • 6618 перегляди
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна силаPhoto10 січня, 01:01 • 7188 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів04:40 • 9690 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона05:29 • 19303 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва07:48 • 3652 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 23053 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 69080 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 96807 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 69697 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 91471 перегляди
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 63124 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 65355 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 86459 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 104717 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 145166 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Рада Безпеки ООН збереться 12 січня на прохання України після масованих російських авіаударів та використання ракети "Орешник". росія застосувала гіперзвукову ракету "Орешник" 8-9 січня на західній Україні, стверджуючи, що це відповідь на "теракт" проти резиденції путіна.

Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України

Рада Безпеки ООН збереться в понеділок, 12 січня, на прохання України після чергових масованих російських авіаударів та використання москвою своєї ракети останнього покоління "Орешник", передає УНН із посиланням на BFM TV.

Деталі

Гіперзвукова ракета "Орешник" була застосована росією в ніч з четверга, 8 січня, на п'ятницю, 9 січня, на західній Україні "у відповідь на теракт, скоєний київським режимом" наприкінці грудня проти резиденції володимира путіна. Українська армія, зі свого боку, стверджує, що москва поширює "брехню".

За даними міністерства оборони росії, удари були спрямовані на об'єкти виробництва безпілотників, "використані для теракту", та енергетичну інфраструктуру, без уточнення, які саме.

Це виклик для Варшави, Бухареста і Будапешта: Зеленський про удар "Орєшніком" по Львівщині09.01.26, 19:43 • 3030 переглядiв

Раніше

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у X, Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН, засідання Ради Україна-НАТО, реагування в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ, після тверджень рф про застосування БРСД, так званого "орєшніка", проти Львівської області.

У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину09.01.26, 13:53 • 13757 переглядiв

Кілька держав-членів, включаючи Францію, підтримали прохання України скликати Раду Безпеки ООН у понеділок, 12 січня, після російського удару гіперзвуковою ракетою "Орешник".

Антоніна Туманова

