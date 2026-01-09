Це виклик для Варшави, Бухареста і Будапешта: Зеленський про удар "Орєшніком" по Львівщині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар "Орєшніком" по Львівській області є показовим, адже це відбулося поруч з кордонами Євросоюзу. За його словами, це однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Був знову "Орєшнік" – тепер проти Львівщини. Це знову було показово близько до кордонів Євросоюзу, а це – якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності – однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць. Всім варто розуміти однаково, і однаково серйозно: якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими звʼязками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся

Він додав, що повинна бути система спільних дій, система спільного захисту, реально дієва.

Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо всі у Європі, є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо путіну щось ударить у голову