Это вызов для Варшавы, Бухареста и Будапешта: Зеленский об ударе "Орешником" по Львовщине

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Президент Зеленский заявил, что удар "Орешником" по Львовщине является показательным вызовом для Варшавы, Бухареста и Будапешта. Он подчеркнул необходимость системы совместных действий и защиты.

Это вызов для Варшавы, Бухареста и Будапешта: Зеленский об ударе "Орешником" по Львовщине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар "Орешником" по Львовской области является показательным, ведь это произошло рядом с границами Евросоюза. По его словам, это одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Был снова "Орешник" – теперь против Львовщины. Это снова было показательно близко к границам Евросоюза, а это – если с точки зрения применения баллистики средней дальности – одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц. Всем стоит понимать одинаково, и одинаково серьезно: если россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или любой риторикой от этого не закроешься 

- сказал Зеленский.

Он добавил, что должна быть система совместных действий, система совместной защиты, реально действенная.

Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа, потому что все в Европе, есть одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если путину что-то ударит в голову 

- добавил Президент.

Напомним

В минобороны рф заявили об ударе "орешником" по Украине.

СБУ установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты "Орешник", которой враг ударил по Львовщине 8-9 января 2026 года. Среди найденных деталей – блок стабилизации и наведения, запчасти двигателя, фрагменты механизма ориентации и сопла.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Львовская область
Служба безопасности Украины
Европейский Союз
Варшава
Бухарест
Владимир Зеленский
Будапешт