Это вызов для Варшавы, Бухареста и Будапешта: Зеленский об ударе "Орешником" по Львовщине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар "Орешником" по Львовской области является показательным, ведь это произошло рядом с границами Евросоюза. По его словам, это одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Был снова "Орешник" – теперь против Львовщины. Это снова было показательно близко к границам Евросоюза, а это – если с точки зрения применения баллистики средней дальности – одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц. Всем стоит понимать одинаково, и одинаково серьезно: если россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или любой риторикой от этого не закроешься

Он добавил, что должна быть система совместных действий, система совместной защиты, реально действенная.

Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа, потому что все в Европе, есть одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если путину что-то ударит в голову