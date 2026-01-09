Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН, засідання Ради Україна-НАТО, реагування в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ, після тверджень рф про застосування БРСД, так званого "орєшніка", проти Львівської області, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у X, пише УНН.

Ми ініціюємо міжнародні дії - термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ - написав Сибіга.

Деталі

"росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так званий "орєшнік", проти Львівської області. Такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти", - вказав міністр.

З його слів, Україна вимагає "рішучої відповіді на безрозсудні дії росії".

"Ми інформуємо Сполучені Штати, європейських партнерів та всі країни й міжнародні організації про деталі цього небезпечного удару дипломатичними каналами", - наголосив Сибіга.

Голова МЗС вказав: "Абсурдно, що росія намагається виправдати цей удар фейковою "атакою на резиденцію путіна", якої ніколи не було. Ще один доказ того, що москві не потрібні жодні реальні причини для терору та війни".

путін використовує IRBM поблизу кордонів ЄС та НАТО у відповідь на власні галюцинації - це справді глобальна загроза. І вона вимагає глобальної відповіді. Потрібні більш рішучі кроки проти російського танкерного флоту - і США мають рацію, вживаючи тут заходів - а також проти нафтових доходів, схем та активів росії. Не лише в ЄС, але й у всьому світі. Ми закликаємо всі відповідальні держави та міжнародні організації негайно викрити російську брехню та посилити тиск на агресора - підкреслив Сибіга.

Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС