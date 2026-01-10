$42.990.00
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 316 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 1178 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 9528 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 17703 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 36591 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 34088 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 33928 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 28046 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевело
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 22263 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Совет Безопасности ООН соберется 12 января по просьбе Украины после массированных российских авиаударов и использования ракеты "Орешник". россия применила гиперзвуковую ракету "Орешник" 8-9 января на западной Украине, утверждая, что это ответ на "теракт" против резиденции путина.

Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины

Совет Безопасности ООН соберется в понедельник, 12 января, по просьбе Украины после очередных массированных российских авиаударов и использования москвой своей ракеты последнего поколения "Орешник", передает УНН со ссылкой на BFM TV.

Детали

Гиперзвуковая ракета "Орешник" была применена россией в ночь с четверга, 8 января, на пятницу, 9 января, на западной Украине "в ответ на теракт, совершенный киевским режимом" в конце декабря против резиденции владимира путина. Украинская армия, со своей стороны, утверждает, что москва распространяет "ложь".

По данным министерства обороны россии, удары были направлены на объекты производства беспилотников, "использованные для теракта", и энергетическую инфраструктуру, без уточнения, какие именно.

Это вызов для Варшавы, Бухареста и Будапешта: Зеленский об ударе "Орешником" по Львовщине09.01.26, 19:43 • 3042 просмотра

Ранее

Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в X, Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН, заседание Совета Украина-НАТО, реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ, после утверждений рф о применении БРСД, так называемого "орешника", против Львовской области.

В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область09.01.26, 13:53 • 13762 просмотра

Несколько государств-членов, включая Францию, поддержали просьбу Украины созвать Совет Безопасности ООН в понедельник, 12 января, после российского удара гиперзвуковой ракетой "Орешник".

Антонина Туманова

