Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины

Совет Безопасности ООН соберется в понедельник, 12 января, по просьбе Украины после очередных массированных российских авиаударов и использования москвой своей ракеты последнего поколения "Орешник", передает УНН со ссылкой на BFM TV.

Детали

Гиперзвуковая ракета "Орешник" была применена россией в ночь с четверга, 8 января, на пятницу, 9 января, на западной Украине "в ответ на теракт, совершенный киевским режимом" в конце декабря против резиденции владимира путина. Украинская армия, со своей стороны, утверждает, что москва распространяет "ложь".

По данным министерства обороны россии, удары были направлены на объекты производства беспилотников, "использованные для теракта", и энергетическую инфраструктуру, без уточнения, какие именно.

Это вызов для Варшавы, Бухареста и Будапешта: Зеленский об ударе "Орешником" по Львовщине

Ранее

Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в X, Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН, заседание Совета Украина-НАТО, реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ, после утверждений рф о применении БРСД, так называемого "орешника", против Львовской области.

В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область

Несколько государств-членов, включая Францию, поддержали просьбу Украины созвать Совет Безопасности ООН в понедельник, 12 января, после российского удара гиперзвуковой ракетой "Орешник".