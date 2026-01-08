Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”

Сайт StopOdrex, який було створено ініціативною групою людей, що вважають себе чи своїх рідних постраждалими від лікування в "Одрекс", став чи не єдиним місцем, де публікуються та зберігаються історії негативного досвіду, пов'язаного з клінікою. За час існування сайту, компанії повʼязані з приватною одеською клінікою Odrex, вже двічі намагалися його заблокувати, повідомляє УНН.

Головна ідея створення платформи, як зазначають самі активісти, – це фіксація власного досвіду колишніх пацієнтів "Одрекс", підтримка один одного, висвітлення новин про перебіг численних кримінальних проваджень проти клініки та спільна боротьба людей за справедливість.

Крім того, однією з основних функцій сайту є збір та публікація відгуків про клініку "Одрекс". Адже на сайті StopOdrex кожен охочий може розповісти свою історію про лікування – відкрито або анонімно, без страху тиску з боку клініки.

При цьому, як зазначають колишні пацієнти та їхні рідні у своїх історіях, більшість із них раніше вже намагалися розповісти про пережите на популярних агрегаторах відгуків, зокрема на Google Картах. Проте історії, за їх словами, зникали без пояснень. Саме тому сайт StopOdrex для багатьох став чи не останнім місцем, де можна чесно і безпечно сказати свою правду – і бути почутими.

Шлях до інвалідності "за дорого"

Одна з таких історій від анонімної користувачки, яка звернулася до Odrex у 2024 році після серйозної дорожньо-транспортної аварії. На той момент вона була неповнолітньою, тож рішення про лікування ухвалювали батьки. Унаслідок аварії дівчина отримала розрив хрестоподібної зв’язки коліна, а згодом з’ясувалося – ще й меніска.

У клініці "Одрекс" їй провели операцію, після якої почалися ускладнення: коліно регулярно "вилітало". Лікарі одеської клініки запевняли, що це тимчасово, що потрібна реабілітація, і з часом усе налагодиться. Але минув рік – і краще не стало. Біль не зникав: постійний, сильний, виснажливий.

Після повторного звернення та додаткових обстежень з’ясувалося, що в дівчини був ще й розрив меніска, який під час першого лікування, за її словами, лікарі клініки Odrex просто не помітили. Дівчині призначили другу операцію, яку знову назвали "успішною".

Як розповідає пацієнтка, після другої операції коліно перестало "вилітати", однак біль залишився таким самим. Більше того – коліно було повністю деформоване. У лікарні це пояснювали набряком, який нібито мав зійти з часом. Але деформація не зникала.

За цей період родина витратила значні кошти на дві операції та реабілітацію. У підсумку – постійний біль і фактична інвалідність молодої дівчини. Усе, що обіцяли в клініці Odrex – відновлення, покращення, повернення до нормального життя – так і залишилося словами. Як підсумовує авторка, звернення до Odrex стало для неї не шляхом до одужання, а шляхом до інвалідності "за дорого".

Дренаж, що ледь не коштував життя

Ще одна історія – від жінки, якій у клініці проводили операцію з очищення бартолінової залози. Після операції їй встановили дренаж із бинта, який мали міняти щодня. Пацієнтка регулярно приїжджала на процедури у клініку та дотримувалась всіх рекомендацій лікарів.

Однак її стан неочікувано погіршився – вона неодноразово говорила лікарю, що щось не так, скаржилася на слабкість та біль. Її направляли на нові обстеження – УЗД та інші процедури, однак причину проблеми в "Одрексі" так і не могли визначити.

Лише після звернення до іншої клініки з’ясувалося, що на одній з перевʼязок, медик клініки "Одрекс" не дістав з рани старий бинт, а запхавши його ще глибше, поставив новий. Саме через це у жінки почалося загноєння.

В іншій клініці старий загноєний бинт швидко вимили перекисом водню. Увесь цей час жінка приймала сильні антибіотики, що, як вона вважає, фактично врятувало їй життя.

Друга спроба змусити замовчати

На тлі цих історій особливо показовою є ситуація з повторною спробою блокування сайту StopOdrex. Цього разу блокування тривало недовго, однак сам факт тиску активісти називають тривожним сигналом.

Сайт stopodrex.com вдруге за час роботи намагалися заблокувати. Підставою стала нова скарга з боку юридичної особи, пов’язаної з клінікою Odrex, з вимогою повного припинення роботи ресурсу. У скарзі, поданій реєстратору домену сайту, заявлялося, що сайт StopOdrex нібито порушує права на торговельну марку, вводить користувачів в оману, шкодить діловій репутації клініки та не має права публічно використовувати слово "Odrex". Також стверджувалося, що всі історії, розміщені на сайті, є "юридично непідтвердженими", а сам ресурс – "формою суду без рішення суду" – написали у своїй заяві активісти сайту.

Станом на зараз скаргу знято, роботу сайту відновлено. Однак, у деяких користувачів протягом певного часу можуть фіксуватися проблеми з доступом до ресурсу.

Активісти розцінюють цю ситуацію як чергову спробу тиску та залякування зі сторони Odrex. Не першу – і, ймовірно, не останню. Адже кілька тижнів тому скаргу на сайт уже подавали, і її також вдалося відбити.

StopOdrex не є медіа і не замінює суд. Ми – платформа для збору свідчень. Для голосів тих, кого роками не чули. Для родин, які втратили близьких. Для пацієнтів, які вважають себе постраждалими і мають право про це сказати – відповіли на закиди клініки Odrex активісти.

"Справа Odrex" перетворюється на рух StopOdrex

Поштовхом до створення сайту StopOdrex стала так звана "Справа Odrex", яка набула резонансу після смерті українського девелопера Аднана Ківана. Так, після того, як ЗМІ почали активно висвітлювати резонансне розслідування обставин смерті бізнесмена – дедалі більше пацієнтів та рідних померлих після лікування в одеській клініці "Одрекс" почали без остраху розповідати свої власні історії. Журналісти навіть зняли документальний фільм "Осине гніздо", де показані реальні історії жертв лікування в одеській клініці.

Додамо

Міністерство охорони здоровʼя планує перевірити другу з чотирьох відомих ЗМІ юридичних осіб клініки Odrex, що фігурує у щонайменше 5 кримінальних провадженнях проти клініки.

При цьому, МОЗ вже провело перевірку дотримання ліцензійних умов ТОВ "Дім медицини" – юридичної особи, під якою клініка працювала протягом багатьох років і яка фігурує у кримінальних провадженнях щодо смерті пацієнта Аднана Ківана. За результатами перевірки, ліцензія видана регулятором, була анульована.