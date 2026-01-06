$42.420.13
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
Публікації
Ексклюзиви
Київ • УНН

 3082 перегляди

Міністерство охорони здоров'я проведе перевірку ще однієї фірми, що стоїть за скандальною одеською приватною клінікою Odrex, де помирають пацієнти, - ТОВ «Медичний дім «Одрекс». Підставою стало звернення прокуратури в рамках кримінальних проваджень.

Очевидно, Міністерство охорони здоровʼя все ж вирішило провести перевірку ТОВ "Медичний дім "Одрекс" – це ще одна фірма, яка стоїть за одеською приватною клінікою Odrex. Про перевірку повідомив Масі Найєм, засновник юридичної компанії "Міллер", яка захищає скандальний медзаклад, пише УНН.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві охорони здоров’я України готуються до позапланової перевірки дотримання ліцензійних умов провадження медичної практики ТОВ "Медичний дім "Одрекс". Підставою для цього стало звернення до регулятора Одеської прокуратури. Адже нині правоохоронці на місцях розслідують щонайменше сім кримінальних проваджень. Відкритих за заявами родичів померлих пацієнтів та людей, які вважають себе постраждалими від лікування в клініці Odrex. У цих справах йдеться про можливе заволодіння коштами пацієнтів, нав’язування медичних процедур та обман щодо реального стану здоров’я і прогнозів результатів лікування.

"Повторні позачергові перевірки після вже проведених мають сенс лише тоді, коли з’явилися нові факти, а не як реакція на інформаційний шум", - написав Найєм на своїй сторінці у Facebook, коментуючи повторну перевірку в клініці "Одрекс".

Варто зауважити, що комісія МОЗ раніше намагалась перевірити ТОВ "Медичний дім", на яку був оформлений "Одрекс". Однак клініка відмовилась надати медичну документацію для вивчення дотримання медзакладом ліцензійних умов. Після цього ТОВку позбавили ліцензії.

Пізніше стало відомо, що медзаклад був переоформлений на нову юридичну особу. Очевидно, власники розуміли, що клініка втратить ліцензію через порушення і спробували убезпечитись. 

Однак, як зʼясувалося, ТОВ "Медичний дім "Одрекс" також фігурує в низці кримінальних проваджень, повʼязаних зі смертями пацієнтів. Тож розповіді адвоката про "реакцію на медійний шум" це ніщо інше, як маніпуляція і спроба натиснути на МОЗ, аби перевірка не відбулася.

Водночас Найєм визнав, що заяви родичів жертв "Одрекса", а також пацієнтів, що постраждали, мають належним чином розслідуватись, і крапку в цій історії поставить суд, і з цим твердженням неможливо не погодитись. 

"Водночас я розумію, що є люди з болючим особистим досвідом взаємодії з цією лікарнею. Їхні історії важливі й не можуть бути знецінені. Саме тому єдиний правильний шлях - судовий розгляд, де кожен аргумент буде почутий, а кожен факт - перевірений. Принципова позиція проста: ми не просимо поблажок і не заперечуємо розслідування", - зазначив Найєм. 

Це багатообіцяюча позиція захисту, яка дає надію, що цього разу комісії все ж вдасться отримати медичну документацію клініки, у якій постійно помирають пацієнти.

Нагадаємо

Колишні пацієнти та родини загиблих створили сайт Stop Odrex, на якому публікують власні історії та інформацію про перебіг кримінальних проваджень. Там можна також анонімно або відкрито розповісти свою історію про лікування в одеській приватній клініці Odrex.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Odrex
Соціальна мережа
Facebook
Одеса