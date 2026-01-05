$42.290.12
Стало відомо про ще одну кримінальну справу проти клініки Odrex після смерті пацієнта

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Стало відомо про ще одне кримінальне провадження, відкрите за статтею «шахрайство» після смерті пацієнта скандальної клініки «Одрекс». Таким чином наразі розслідується щонайменше 7 справ проти медзакладу.

Поліція Одеської області з 2022 року розслідує кримінальне провадження № 12022162510001375, відкрите за ч.2 ст.190 ККУ (шахрайство) проти скандальної одеської приватної клініки "Одрекс". Про це в інтервʼю УНН розповіла Світлана Гук – дружина пацієнта, що помер після лікування в медзакладі. 

"Через деякий час (після смерті чоловіка – ред.), коли я трохи вийшла з шокового стану, мені вдалося відкрити кримінальне провадження. Це було у грудні 2022 року. Але з того часу розслідування фактично стоїть на місці. Мені просто в обличчя про це говорили. Перший слідчий - Найденова - заявила мені: "Я займаюся вашою справою у вільний від основної роботи час", а потім додала, що справою клініки ніхто не займатиметься, тому що "все керівництво лікується в "Одрексі"", – розповіла Світлана Гук.

Вона надала УНН підтверджуючий документ – витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Водночас, за словами вдови, після відкриття кримінальної справи розслідування стоїть на місці. 

"Я наполягала на слідчих діях, доступі до медичної документації. Слідчий подавала клопотання, але його було складено настільки недбало, що слідчий суддя його не задовольнив. Мені довелося самій брати участь у підготовці повторного клопотання з детальним описом усіх обставин", – розповіла Світлана Гук.

Таким чином щонайменше 7 кримінальних проваджень розслідується проти клініки "Одрекс", відкритих через факти ймовірного шахрайства та неналежного лікування, що призвело до смерті пацієнта. 

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що правоохоронці розслідують вже щонайменше 6 кримінальних проваджень за фактами можливих шахрайських дій, заволодіння коштами пацієнтів та неналежного лікування в скандальній одеській приватній клініці "Одрекс". Нові справи відкриті за заявами родичів загиблих пацієнтів та людей, які вважають себе постраждалими від дій лікарів. 

Варто зауважити, що колишні пацієнти та родини загиблих створили сайт Stop Odrex, на якому публікують власні історії та інформацію про перебіг кримінальних проваджень. Там можна також анонімно або відкрито розповісти свою історію про лікування в одеській приватній клініці Odrex.

Лілія Подоляк

Суспільство
Odrex
Національна поліція України
Одеська область