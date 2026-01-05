$42.290.12
Стало известно об еще одном уголовном деле против клиники Odrex после смерти пациента

Киев • УНН

 • 1692 просмотра

Стало известно об еще одном уголовном производстве, открытом по статье «мошенничество» после смерти пациента скандальной клиники «Одрекс». Таким образом, сейчас расследуется по меньшей мере 7 дел против медучреждения.

Стало известно об еще одном уголовном деле против клиники Odrex после смерти пациента

Полиция Одесской области с 2022 года расследует уголовное производство № 12022162510001375, открытое по ч.2 ст.190 УКУ (мошенничество) против скандальной одесской частной клиники "Одрекс". Об этом в интервью УНН рассказала Светлана Гук – жена пациента, умершего после лечения в медучреждении. 

"Через некоторое время (после смерти мужа – ред.), когда я немного вышла из шокового состояния, мне удалось открыть уголовное производство. Это было в декабре 2022 года. Но с тех пор расследование фактически стоит на месте. Мне просто в лицо об этом говорили. Первый следователь - Найденова - заявила мне: "Я занимаюсь вашим делом в свободное от основной работы время", а затем добавила, что делом клиники никто не будет заниматься, потому что "все руководство лечится в "Одрексе"", – рассказала Светлана Гук.

Она предоставила УНН подтверждающий документ – выписку из Единого реестра досудебных расследований.

В то же время, по словам вдовы, после открытия уголовного дела расследование стоит на месте. 

"Я настаивала на следственных действиях, доступе к медицинской документации. Следователь подавала ходатайство, но оно было составлено настолько небрежно, что следственный судья его не удовлетворил. Мне пришлось самой участвовать в подготовке повторного ходатайства с детальным описанием всех обстоятельств", – рассказала Светлана Гук.

Таким образом, по меньшей мере 7 уголовных производств расследуется против клиники "Одрекс", открытых из-за фактов вероятного мошенничества и ненадлежащего лечения, что привело к смерти пациента. 

Напомним

Ранее УНН сообщал, что правоохранители расследуют уже по меньшей мере 6 уголовных производств по фактам возможных мошеннических действий, завладения средствами пациентов и ненадлежащего лечения в скандальной одесской частной клинике "Одрекс". Новые дела открыты по заявлениям родственников погибших пациентов и людей, которые считают себя пострадавшими от действий врачей. 

Стоит отметить, что бывшие пациенты и семьи погибших создали сайт Stop Odrex, на котором публикуют собственные истории и информацию о ходе уголовных производств. Там можно также анонимно или открыто рассказать свою историю о лечении в одесской частной клинике Odrex.

Лилия Подоляк

Общество
Odrex
Национальная полиция Украины
Одесская область