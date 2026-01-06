$42.420.13
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Министерство здравоохранения проведет проверку еще одной фирмы, стоящей за скандальной одесской частной клиникой Odrex, где умирают пациенты, - ООО «Медицинский дом «Одрекс». Основанием стало обращение прокуратуры в рамках уголовных производств.

Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть

Очевидно, Министерство здравоохранения все же решило провести проверку ООО "Медицинский дом "Одрекс" – это еще одна фирма, которая стоит за одесской частной клиникой Odrex. О проверке сообщил Маси Найем, основатель юридической компании "Миллер", которая защищает скандальное медучреждение, пишет УНН.

Как сообщал УНН, в Министерстве здравоохранения Украины готовятся к внеплановой проверке соблюдения лицензионных условий осуществления медицинской практики ООО "Медицинский дом "Одрекс". Основанием для этого стало обращение к регулятору Одесской прокуратуры. Ведь сейчас правоохранители на местах расследуют по меньшей мере семь уголовных производств. Открытых по заявлениям родственников умерших пациентов и людей, которые считают себя пострадавшими от лечения в клинике Odrex. В этих делах речь идет о возможном завладении средствами пациентов, навязывании медицинских процедур и обмане относительно реального состояния здоровья и прогнозов результатов лечения.

"Повторные внеочередные проверки после уже проведенных имеют смысл только тогда, когда появились новые факты, а не как реакция на информационный шум", - написал Найем на своей странице в Facebook, комментируя повторную проверку в клинике "Одрекс".

Стоит отметить, что комиссия Минздрава ранее пыталась проверить ООО "Медицинский дом", на которую был оформлен "Одрекс". Однако клиника отказалась предоставить медицинскую документацию для изучения соблюдения медучреждением лицензионных условий. После этого ООО лишили лицензии.

Позже стало известно, что медучреждение было переоформлено на новое юридическое лицо. Очевидно, владельцы понимали, что клиника потеряет лицензию из-за нарушений и попытались обезопаситься.

Однако, как выяснилось, ООО "Медицинский дом "Одрекс" также фигурирует в ряде уголовных производств, связанных со смертями пациентов. Поэтому рассказы адвоката о "реакции на медийный шум" это ничто иное, как манипуляция и попытка надавить на Минздрав, чтобы проверка не состоялась.

В то же время Найем признал, что заявления родственников жертв "Одрекса", а также пострадавших пациентов, должны надлежащим образом расследоваться, и точку в этой истории поставит суд, и с этим утверждением невозможно не согласиться.

"В то же время я понимаю, что есть люди с болезненным личным опытом взаимодействия с этой больницей. Их истории важны и не могут быть обесценены. Именно поэтому единственный правильный путь - судебное разбирательство, где каждый аргумент будет услышан, а каждый факт - проверен. Принципиальная позиция проста: мы не просим поблажек и не отрицаем расследования", - отметил Найем.

Это многообещающая позиция защиты, которая дает надежду, что на этот раз комиссии все же удастся получить медицинскую документацию клиники, в которой постоянно умирают пациенты.

Напомним

Бывшие пациенты и семьи погибших создали сайт Stop Odrex, на котором публикуют собственные истории и информацию о ходе уголовных производств. Там можно также анонимно или открыто рассказать свою историю о лечении в одесской частной клинике Odrex.

Лилия Подоляк

