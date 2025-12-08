Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію

Міністерство охорони здоровʼя припинило дію медичної ліцензії клініки Odrex. Підставою стала відмова клініки надавати медичну документацію представникам комісії з дотримання ліцензійних умов. Рішення набуде чинності 1 січня 2026 року, повідомляє УНН.

Комісія МОЗ з дотримання ліцензійних умов 2 грудня 2025 року прийняла рішення про відкликання медичної ліцензії клініки Odrex, виданої на ТОВ "Дім Медицини", повідомляють джерела УНН. Рішення про відкликання ліцензії набуде чинності через 30 днів з моменту його прийняття. Тож вже 1 січня 2026 року клініка Odrex не зможе надавати медичні послуги від юридичної особи ТОВ "Дім Медицини", яка фігурує у кримінальних провадженнях про смерть пацієнта Аднана Ківана. Редакції УНН також стало відомо, що причиною анулювання медичної ліцензії стала відмова медзакладу Odrex надавати документи членам комісії з перевірки дотримання ліцензійних умов.

Відмова адміністрації клініки Odrex надавати документи представникам МОЗ викликає логічне питання: "Що саме приховують в клініці?" Адже, окрім того, що власники та керівники Odrex мали б провести власне внутрішнє розслідування обставин та причин смерті пацієнта, вони також мали б співпрацювати зі слідством, ба більше - з регулятором, який ліцензує приватну клініку. Раніше журналістка та письменниця Зоя Казанжи в інтервʼю також зазначила, що виїмка та перевірка документів не є чимось незвичайним у подібних ситуаціях. І Odrex це точно відомо, адже це далеко не перший їх судовий позов.

Якщо стається щось надзвичайне – принаймні відбувається якась комунікація, відбувається хоча б внутрішнє розслідування, що сталося, для того, щоб не повторювалася така ситуація. Давайте, надавайте всю документацію. Наскільки я знаю, коли відбулася виїмка документів – почалися крики з боку "Одрексу". І це люди, які мають, до речі, не перший судовий позов, є інші судові позови до "Одрексу" – заявила журналістка Зоя Казанжи.

Такі факти можуть бути підтвердженням – власники Odrex знають про численні систематичні порушення в клініці та намагаються їх приховати. Саме тому вони могли дати "команду" чинити опір комісії з ліцензування.

Зазначимо, подібні перевірки не вперше відбуваються в "Одрексі". Як відомо з офіційної відповіді на журналістський запит УНН від Департаменту охорони здоровʼя Одеської обласної військової адміністрації, під час перевірки, в клініці виявили порушення у ведені медичної справи.

Повідомляємо, що на підставі відповідного звернення Департаментом дійсно проведено клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги пацієнту в умовах ТОВ "Дім Медицини", виявлено порушення у веденні медичної справи – зазначив Департамент охорони здоровʼя Одеської обласної військової адміністрації.

Та навіть те, що один з регуляторних органів виявив порушення, а інший навіть не зміг отримати доступ до медичної документації та прийняв рішення про відкликання медичної ліцензії, не завадить клініці Odrex продовжувати надавати медичні послуги.

Адже ліцензію відкликали у ТОВ "Дім Медицини". Однак, як писав УНН раніше, окрім неї клініка має ще щонайменше 2 медичні ліцензії на інші юридичні особи. Одну з яких МОЗ видав клініці влітку 2025 року – вже після початку слідства про смерть Аднана Ківана у стінах Odrex.

Чи планує МОЗ ініціювати позачергову перевірку дотримання ліцензійних умов іншими ТОВ клініки Odrex – поки невідомо. Адже попри кримінальні справи та десятки можливих жертв – клініка "Одрекс", здається, має привілейоване становище та певний імунітет. Адже відомо, що генеральний директор Odrex Тигран Арутюнян у липні 2023 року увійшов до робочої групи МОЗ, створеної для розвитку приватної медицини. Очолював її особисто міністр Віктор Ляшко. Можна припустити, що керівник клініки має певну можливість впливати на процеси всередині міністерства або користуватися особистими контактами для збереження лояльності регулятора.

Саме такі обставини створюють очевидний конфлікт інтересів і можуть пояснювати, чому міністерство не реагувало на скарги, заяви, публічні історії постраждалих і навіть на факт смерті пацієнта у стінах клініки та проведення активних слідчих дій за цим фактом.

"Справа Odrex" перетворилася на певний тест для медичної системи країни та особисто для міністра Віктора Ляшка – чи готове Міністерство охорони здоров’я діяти прозоро й неупереджено? Покаже лише час.

Кримінальна справа через смерть бізнесмена

Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування у медичній установі в Одесі. За даними ЗМІ, йдеться про смерть місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана, який із травня по жовтень 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс".

В ОГП зазначили, що було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. Пізніше з'ясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську. Слідство, спираючись на висновки експертизи, вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

За даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Крім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Бізнесмен помер у клініці 27 жовтня 2024 року.

Підозрювані Марина Бєлоцерковська і Віктор Русаков перебувають під нічним домашнім арештом і зобовʼязані носити електронний браслет. В "Одрексі" ж переконують, що їхні лікарі є висококласними фахівцями та діють відповідно до протоколів. Зазначимо, Марину Бєлоцерковську було звільнено з клініки менше ніж через місяць після смерті Аднана Ківана.

Кількість постраждалих від дій лікарів "Одрекса" збільшується

Після смерті Аднана Ківана історії пацієнтів одеської клініки "Одрекс" почали з’являтися одна за одною - люди вирішили більше не мовчати. Ті, хто роками боялися говорити публічно, сьогодні наважуються розповісти історії про те, як лікування в "Одрекс" перетворювалося на знущання, професійна допомога – на небезпечні експерименти, а медицина – на холодний фінансовий розрахунок, аби "витягти останнє" з родини хворого. У документальному фільмі "Осине гніздо" родичі постраждалих та померлих пацієнтів розповідають про пережите.

Одна з них – Світлана Гук, чоловік якої помер в "Одрексі". Поки він лежав у реанімації, клініка, за її словами, виставляла рахунки по 80-90 тисяч гривень щоденно. Жінка підозрює, що чоловіка могли утримувати на апаратах навіть після клінічної смерті – але не для порятунку, а для того, щоб продовжувати виставляти рахунки. Коли жінка не могла більше платити – їй прямо запропонували віддати документи на квартиру, аби юристи клініки швидко її продали. Після смерті чоловіка клініка, не зупинилась і подала на неї до суду, вимагаючи додатково 900 тисяч гривень.

Інший пацієнт, Володимир, прийшов в "Одрекс" на операцію, під час якої його, ймовірно, інфікували бактерією Serratia Marcescens. Ця бактерія передається через брудні руки або інструменти. У клініці це не спростовували, заявивши, що "це реанімація – тут можна підхопити все що завгодно". Така відповідь, може свідчити про розуміння співробітниками, що реанімація у клініці не відповідає заявленим стандартам, не є стерильною, і що це системна проблема, а не разовий випадок. Інфекція уразила 85% легень Володимира, його ввели в медичну кому, він втратив 15 кг ваги. Дружина Володимира досі повторює, що її чоловік "просто чудом вижив після цього лікування".

Христина Тоткайло розповідає про батька, якому за наполяганням лікарів "Одрексу" призначили агресивну хіміотерапію, попри застереження київських фахівців. Вона згадує обіцянки, що "врятують голос і гортань", і те, як батько повернувся додому вже практично без шансів на життя. Агресивне лікування, на її думку, не просто не допомогло – воно його зламало.

Катерина Бойчук згадує, як відправила маму в "дорогу клініку з доброю репутацією", а через три тижні забрала її тіло. Мати перенесла операцію, але лікарі, за словами Катерини, так і не змогли визначитись із діагнозом. Щоденні дзвінки вночі, плутані пояснення, нескінченні суми у рахунках – і смерть. Катерина каже: "Я вірила цим лікарям, а тепер не довірю їм навіть рецепт від застуди".