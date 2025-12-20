Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Київ • УНН
Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба заявив, що не бачить передумов для зростання цін на пальне після ударів по Одеській області. Він провів переговори з операторами АЗС та перевізниками, які підтвердили відсутність загрози подорожчання.
В уряді поки не бачать ніяких передумов, щоб удари по Одеській області спричинили зростання цін на пальне. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами, передає УНН.
Деталі
Як розповів Кулеба, провів переговори операторами АЗС та перевізниками. За його словами, наразі частка ринку, яка постраждала від логістичних проблем, становить близько 40%.
"Поки що ми не бачимо ніяких передумов, щоб це призвело до зростання ціни - ні роздрібної, ні оптової. Нам це підтверджують і перевізники, і оператори", - сказав Кулеба.
Нагадаємо
Уряд оперативно усуває наслідки російського удару по ключовому мосту між Одесою та Ізмаїлом, налагоджує альтернативні маршрути сполучення й координує дії всіх служб. Регіон забезпечений ресурсами, транспортні перевезення адаптують, а роботу бізнесу підтримують.