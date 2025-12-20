$42.340.00
16:36
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 6830 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 16986 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 20875 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 21832 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 21833 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 18711 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 24818 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 39537 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 27813 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 76705 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 53176 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 61213 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 54825 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 79770 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба заявив, що не бачить передумов для зростання цін на пальне після ударів по Одеській області. Він провів переговори з операторами АЗС та перевізниками, які підтвердили відсутність загрози подорожчання.

Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині

В уряді поки не бачать ніяких передумов, щоб удари по Одеській області спричинили зростання цін на пальне. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Як розповів Кулеба, провів переговори операторами АЗС та перевізниками. За його словами, наразі частка ринку, яка постраждала від логістичних проблем, становить близько 40%.

"Поки що ми не бачимо ніяких передумов, щоб це призвело до зростання ціни - ні роздрібної, ні оптової. Нам це підтверджують і перевізники, і оператори", - сказав Кулеба.

Нагадаємо

Уряд оперативно усуває наслідки російського удару по ключовому мосту між Одесою та Ізмаїлом, налагоджує альтернативні маршрути сполучення й координує дії всіх служб. Регіон забезпечений ресурсами, транспортні перевезення адаптують, а роботу бізнесу підтримують.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Одеська область
Ізмаїл
Одеса