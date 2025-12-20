Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
Киев • УНН
Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба заявил, что не видит предпосылок для роста цен на топливо после ударов по Одесской области. Он провел переговоры с операторами АЗС и перевозчиками, которые подтвердили отсутствие угрозы подорожания.
В правительстве пока не видят никаких предпосылок, чтобы удары по Одесской области повлекли за собой рост цен на топливо. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время общения с журналистами, передает УНН.
Подробности
Как рассказал Кулеба, провел переговоры с операторами АЗС и перевозчиками. По его словам, сейчас доля рынка, пострадавшая от логистических проблем, составляет около 40%.
"Пока что мы не видим никаких предпосылок, чтобы это привело к росту цены - ни розничной, ни оптовой. Нам это подтверждают и перевозчики, и операторы", - сказал Кулеба.
Напомним
Правительство оперативно устраняет последствия российского удара по ключевому мосту между Одессой и Измаилом, налаживает альтернативные маршруты сообщения и координирует действия всех служб. Регион обеспечен ресурсами, транспортные перевозки адаптируют, а работу бизнеса поддерживают.