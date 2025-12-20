$42.340.00
17:00 • 320 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 1364 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 8334 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 18140 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 21965 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 22758 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 22489 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 18967 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 24965 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 39698 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни
Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский
россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из Бельгии
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 77816 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 54157 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 55755 просмотра
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Луиш Монтенегру
Дональд Трамп
Илон Маск
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Крым
Польша
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из Бельгии
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздников
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
Техника
Социальная сеть
Сухой Су-27
Фильм
Financial Times

Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба заявил, что не видит предпосылок для роста цен на топливо после ударов по Одесской области. Он провел переговоры с операторами АЗС и перевозчиками, которые подтвердили отсутствие угрозы подорожания.

Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области

В правительстве пока не видят никаких предпосылок, чтобы удары по Одесской области повлекли за собой рост цен на топливо. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

Как рассказал Кулеба, провел переговоры с операторами АЗС и перевозчиками. По его словам, сейчас доля рынка, пострадавшая от логистических проблем, составляет около 40%.

"Пока что мы не видим никаких предпосылок, чтобы это привело к росту цены - ни розничной, ни оптовой. Нам это подтверждают и перевозчики, и операторы", - сказал Кулеба.

Напомним

Правительство оперативно устраняет последствия российского удара по ключевому мосту между Одессой и Измаилом, налаживает альтернативные маршруты сообщения и координирует действия всех служб. Регион обеспечен ресурсами, транспортные перевозки адаптируют, а работу бизнеса поддерживают.

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Одесская область
Измаил
Одесса