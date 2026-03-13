$43.980.1150.930.10
12 марта, 21:38 • 10868 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 16:05 • 26736 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 29129 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
12 марта, 15:26 • 37374 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 22973 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 18878 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
12 марта, 13:11 • 15808 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
12 марта, 11:13 • 22878 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
12 марта, 09:02 • 39833 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
12 марта, 07:14 • 49763 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 15:26 • 37376 просмотра
Нетаньяху заявил, что смена режима в Иране не гарантирована

Киев • УНН

 • 1900 просмотра

Премьер Израиля заявил об ослаблении иранской власти из-за войны и ударов по объектам. Окончательное падение режима зависит от внутренних процессов.

Нетаньяху заявил, что смена режима в Иране не гарантирована

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война против Ирана значительно ослабила руководство страны, однако не гарантирует смены режима. Об этом он сказал во время своего первого брифинга для прессы с начала конфликта. Слова Нетаньяху передает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Мы создаем оптимальные условия для свержения режима

– заявил израильский лидер.

Он отметил, что Израиль продолжает наносить удары по объектам иранских сил, в частности по подразделениям Басидж в Тегеране. В то же время он признал, что окончательное падение власти в Иране зависит от внутренних процессов.

Я не могу с уверенностью сказать, что иранский народ свергнет режим. Режимы в конечном итоге падают изнутри

– сказал Нетаньяху.

Обострение конфликта

Премьер Израиля также заявил, что война стала неизбежной после того, как Иран ускорил развитие своих ядерных и ракетных программ и начал скрывать ключевые объекты под землей. По его словам, без немедленных действий эти объекты могли бы стать недосягаемыми для ударов.

На фоне конфликта также обострились боевые действия с группировкой "Хезболла". По данным израильской стороны, боевики выпустили более 200 ракет и беспилотников по израильским городам, после чего Израиль нанес удары по десяткам целей в Бейруте. Нетаньяху заявил, что "Хезболла" заплатит "высокую цену" за свои атаки.

Израильские удары направлены на предотвращение подземных иранских ядерных проектов - Нетаньяху12.03.26, 22:58 • 3236 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ядерное оружие
Столкновения
Израиль
Bloomberg L.P.
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Иран