Нетаньяху заявил, что смена режима в Иране не гарантирована

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война против Ирана значительно ослабила руководство страны, однако не гарантирует смены режима. Об этом он сказал во время своего первого брифинга для прессы с начала конфликта. Слова Нетаньяху передает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Мы создаем оптимальные условия для свержения режима – заявил израильский лидер.

Он отметил, что Израиль продолжает наносить удары по объектам иранских сил, в частности по подразделениям Басидж в Тегеране. В то же время он признал, что окончательное падение власти в Иране зависит от внутренних процессов.

Я не могу с уверенностью сказать, что иранский народ свергнет режим. Режимы в конечном итоге падают изнутри – сказал Нетаньяху.

Обострение конфликта

Премьер Израиля также заявил, что война стала неизбежной после того, как Иран ускорил развитие своих ядерных и ракетных программ и начал скрывать ключевые объекты под землей. По его словам, без немедленных действий эти объекты могли бы стать недосягаемыми для ударов.

На фоне конфликта также обострились боевые действия с группировкой "Хезболла". По данным израильской стороны, боевики выпустили более 200 ракет и беспилотников по израильским городам, после чего Израиль нанес удары по десяткам целей в Бейруте. Нетаньяху заявил, что "Хезболла" заплатит "высокую цену" за свои атаки.

Израильские удары направлены на предотвращение подземных иранских ядерных проектов - Нетаньяху