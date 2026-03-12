Навроцкий наложил вето на закон SAFE, Туск назвал это позором и созывает внеочередное заседание правительства

$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
21:38 • 972 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 12189 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 21605 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 24909 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 16740 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 16377 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 13874 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 22393 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39435 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49376 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Популярные новости
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12 марта, 12:32 • 36704 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 17335 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 20365 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 10721 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 11201 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 24915 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 20365 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 17335 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 47361 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 51196 просмотра
Навроцкий наложил вето на закон SAFE, Туск назвал это позором и созывает внеочередное заседание правительства

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

Президент Польши наложил вето на кредитную программу SAFE из-за рисков для безопасности. Дональд Туск назвал это позором и созвал срочное заседание правительства.

Навроцкий наложил вето на закон SAFE, Туск назвал это позором и созывает внеочередное заседание правительства

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о программе SAFE. Премьер Дональд Туск резко раскритиковал это решение и объявил о созыве внеочередного заседания правительства. Об этом сообщает RFM24, пишет УНН.

Детали

О своем решении президент сообщил в обращении к гражданам в 20:00.

Я решил не подписывать законопроект, который позволяет Польше брать кредит SAFE

– заявил он.

Навроцкий подчеркнул, что не поддержит документ, который, по его мнению, может повлиять на суверенитет государства.

Я не подпишу законопроект, который подрывает наш суверенитет, независимость, экономическую и военную безопасность

– сказал президент.

По словам Навроцкого, вопрос SAFE имеет стратегическое значение для будущего страны. Он также заявил, что предлагал более широкий межпартийный диалог по законопроекту, однако часть предложенных изменений отклонили.

Премьер-министр Дональд Туск отреагировал на решение президента в соцсети X.

Президент упустил свою возможность вести себя как патриот. Позор! Завтра в 9 утра польское правительство ответит на внеочередном заседании Совета Министров

– написал он.

Навроцкий подал в парламент альтернативный план финансирования обороны вместо кредитов ЕС10.03.26, 23:28 • 4902 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Социальная сеть
Кароль Навроцкий
Дональд Туск
Польша