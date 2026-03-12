Навроцкий наложил вето на закон SAFE, Туск назвал это позором и созывает внеочередное заседание правительства
Президент Польши наложил вето на кредитную программу SAFE из-за рисков для безопасности. Дональд Туск назвал это позором и созвал срочное заседание правительства.
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о программе SAFE. Премьер Дональд Туск резко раскритиковал это решение и объявил о созыве внеочередного заседания правительства. Об этом сообщает RFM24, пишет УНН.
Детали
О своем решении президент сообщил в обращении к гражданам в 20:00.
Я решил не подписывать законопроект, который позволяет Польше брать кредит SAFE
Навроцкий подчеркнул, что не поддержит документ, который, по его мнению, может повлиять на суверенитет государства.
Я не подпишу законопроект, который подрывает наш суверенитет, независимость, экономическую и военную безопасность
По словам Навроцкого, вопрос SAFE имеет стратегическое значение для будущего страны. Он также заявил, что предлагал более широкий межпартийный диалог по законопроекту, однако часть предложенных изменений отклонили.
Премьер-министр Дональд Туск отреагировал на решение президента в соцсети X.
Президент упустил свою возможность вести себя как патриот. Позор! Завтра в 9 утра польское правительство ответит на внеочередном заседании Совета Министров
