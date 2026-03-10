$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
17:36 • 11164 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 32966 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 31053 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 22870 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 29714 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 29134 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 44490 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 53976 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 53224 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85382 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Навроцкий подал в парламент альтернативный план финансирования обороны вместо кредитов ЕС

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Президент Польши инициировал план SAFE 0% для модернизации армии за счет прибыли НБП. Дональд Туск критикует идею из-за отсутствия реальных гарантий.

Навроцкий подал в парламент альтернативный план финансирования обороны вместо кредитов ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий представил законодательную инициативу "Польский SAFE 0%", которая должна стать альтернативой европейской кредитной линии на сумму 44 миллиарда евро. Глава государства пока воздерживается от официального вето на правительственный план использования средств ЕС, однако предлагает финансировать модернизацию армии за счет внутренних ресурсов. Об этом сообщает tvpworld, пишет УНН.

Детали

Предложение Кароля Навроцкого базируется на использовании доходов от роста стоимости золотовалютных резервов Национального банка Польши. По расчетам советников президента, такая схема позволит привлечь около 200 миллиардов злотых в течение следующих пяти лет без формирования долгосрочной долговой зависимости от Брюсселя. Навроцкий подчеркивает, что такой подход является более ответственным, поскольку европейская программа SAFE предусматривает кредитные обязательства на десятилетия.

Это предложение позволит вооруженным силам получить значительные средства без использования самих валютных резервов. Это ответственное управление ресурсами банка, где деньги предназначены исключительно на оборонные расходы

– заявил руководитель администрации президента Збигнев Богуцкий.

Реакция правительства и угроза финансированию безопасности

Премьер-министр Дональд Туск подверг жесткой критике инициативу президента, назвав ее "SAFE ноль злотых". По мнению главы правительства, законопроект Навроцкого не содержит реальных финансовых гарантий и лишь создает новые бюрократические структуры вместо использования уже доступных европейских фондов.

Партия Качиньского определилась с кандидатом в премьеры Польши08.03.26, 07:25 • 9081 просмотр

Туск подчеркнул, что Польша срочно нуждается в средствах для оснащения армии на фоне растущих угроз, и задержка с подписанием правительственного плана вредит национальной безопасности.

Этот закон не содержит никаких гарантий относительно денег. Он призван заменить реальные средства, которые мы имеем из европейских фондов. Мы ожидаем быстрого и немедленного решения по программе SAFE

– подчеркнул Дональд Туск во время пресс-конференции.

Президент должен определиться с судьбой правительственного законопроекта до 20 марта. Если Навроцкий все же наложит вето, правительство обещает внедрить "план Б", однако предупреждает, что это заставит сократить расходы на другие приоритетные направления, в частности на кибербезопасность и защиту восточной границы с Беларусью.

В Польше коалиция столкнулась с хаосом после решения группы парламентариев о новой фракции - Туск прокомментировал18.02.26, 17:37 • 4526 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Кибератака
Государственный бюджет
Злотый
Золото
Кароль Навроцкий
Дональд Туск
Польша