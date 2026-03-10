Навроцкий подал в парламент альтернативный план финансирования обороны вместо кредитов ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий представил законодательную инициативу "Польский SAFE 0%", которая должна стать альтернативой европейской кредитной линии на сумму 44 миллиарда евро. Глава государства пока воздерживается от официального вето на правительственный план использования средств ЕС, однако предлагает финансировать модернизацию армии за счет внутренних ресурсов. Об этом сообщает tvpworld, пишет УНН.

Детали

Предложение Кароля Навроцкого базируется на использовании доходов от роста стоимости золотовалютных резервов Национального банка Польши. По расчетам советников президента, такая схема позволит привлечь около 200 миллиардов злотых в течение следующих пяти лет без формирования долгосрочной долговой зависимости от Брюсселя. Навроцкий подчеркивает, что такой подход является более ответственным, поскольку европейская программа SAFE предусматривает кредитные обязательства на десятилетия.

Это предложение позволит вооруженным силам получить значительные средства без использования самих валютных резервов. Это ответственное управление ресурсами банка, где деньги предназначены исключительно на оборонные расходы – заявил руководитель администрации президента Збигнев Богуцкий.

Реакция правительства и угроза финансированию безопасности

Премьер-министр Дональд Туск подверг жесткой критике инициативу президента, назвав ее "SAFE ноль злотых". По мнению главы правительства, законопроект Навроцкого не содержит реальных финансовых гарантий и лишь создает новые бюрократические структуры вместо использования уже доступных европейских фондов.

Туск подчеркнул, что Польша срочно нуждается в средствах для оснащения армии на фоне растущих угроз, и задержка с подписанием правительственного плана вредит национальной безопасности.

Этот закон не содержит никаких гарантий относительно денег. Он призван заменить реальные средства, которые мы имеем из европейских фондов. Мы ожидаем быстрого и немедленного решения по программе SAFE – подчеркнул Дональд Туск во время пресс-конференции.

Президент должен определиться с судьбой правительственного законопроекта до 20 марта. Если Навроцкий все же наложит вето, правительство обещает внедрить "план Б", однако предупреждает, что это заставит сократить расходы на другие приоритетные направления, в частности на кибербезопасность и защиту восточной границы с Беларусью.

