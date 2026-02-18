В Польше коалиция столкнулась с хаосом после решения группы парламентариев о новой фракции - Туск прокомментировал

$43.260.09
51.170.01
ukenru
15:06 • 4530 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 7540 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 15044 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 15746 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 14609 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 19373 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 22697 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 16784 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17621 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 26515 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
76%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 24974 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 14473 просмотра
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине18 февраля, 09:27 • 10803 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ18 февраля, 09:58 • 19514 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 10095 просмотра
публикации
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 4530 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 10156 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 15044 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 53833 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 68888 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Петер Сийярто
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Женева
Словакия
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 5656 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 7964 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 19869 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 32427 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 27554 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Отопление
Кх-59

В Польше коалиция столкнулась с хаосом после решения группы парламентариев о новой фракции - Туск прокомментировал

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Министр климата Польши Паулина Хенниг-Клоска и 18 депутатов покинули партию "Польша 2050" для создания новой политгруппы "Центр". Премьер-министр Дональд Туск заверил в стабильности коалиции до следующих выборов.

В Польше коалиция столкнулась с хаосом после решения группы парламентариев о новой фракции - Туск прокомментировал

Правящее коалиционное правительство Польши оказалось в хаосе после того, как высокопоставленный член партии объявила о своем уходе вместе с группой из более чем десятка других депутатов, чтобы сформировать новую парламентскую фракцию, пишет УНН со ссылкой на TVP World.

Детали

Министр климата Польши Паулина Хенниг-Клоска заявила на пресс-конференции в парламенте в среду, что она и группа депутатов покидают младшего члена коалиции "Польша 2050" (Polska 2050), чтобы создать новую политгруппу под названием "Центр" (Centrum).

Она сказала, что в общей сложности 18 парламентариев от "Польша 2050" решили выйти из партии, что составляет более половины ее мест в нижней палате.

Это событие произошло через два дня после того, как соучредитель "Польша 2050" Михал Кобосько вышел из партии, обвинив ее руководство в стремлении навязать "диктатуру" путем применения новых внутренних правил.

В субботу национальный совет партии "Польша 2050" принял "Мирную резолюцию", которая, по ее словам, направлена на восстановление единства, но которую Хенниг-Клоска и другие назвали "приказом о запрете".

Во вторник и ранее в среду другие высокопоставленные члены партии, включая заместителя министра обороны страны Павла Залевского, объявили о своем намерении выйти из рядов политсилы и стать независимыми депутатами.

Раскол произошел после борьбы за лидерство в центристской политгруппе, в которой министр финансов и региональной политики Катажина Пелчинская-Наленч возглавила ее после победы над Хенниг-Клоской во втором туре голосования.

Новое руководство в среду обратилось по поводу раскола на платформе X, заявив, что члены, покидающие политсилу, не способны принять демократические принципы.

"Люди "Польши 2050" сделали демократический выбор, - написали они. - Они выбрали лидера. Они выбрали путь, соответствующий нашим ценностям и нашей ДНК".

В сообщении далее утверждалось, что все кандидаты согласились принять решение большинства.

"Они не сдержали этого обещания", – написала партия.

"Депутаты, покинувшие "Польшу 2050", не смогли принять демократический выбор людей, составляющих нашу партию", – говорится в сообщении.

Сообщение X завершилось заявлением, что "Польша 2050" останется членом правящей коалиции.

Правительство "стабильно"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что и Пелчинская-Наленч, и Хенниг-Клоска заверили его, что останутся верными правящему лагерю, "независимо от турбулентности в их рядах".

Охарактеризовав раскол как "сенсацию дня", Туск подтвердил, что и "Польша 2050", и "Центр" останутся в коалиции, которая, по его словам, "будет оставаться стабильной" по крайней мере до парламентских выборов следующего года.

Как отмечает PAP, спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый объявил в среду, что Сейм получил заявку на регистрацию нового парламентского клуба (фракции) - "Центр", образованного некоторыми депутатами, вышедшими из клуба "Польша 2050".

"Заявка только что подана, – сказал Чажастый во время пресс-конференции. - Это уже факт. Теперь у нас есть два новых клуба: клуб "Центр" и клуб "Польша 2050".

Спикер оценил, что создание нового клуба не должно негативно повлиять на функционирование правящей коалиции. 

"Я не думаю, что это будет иметь какое-то негативное влияние на коалицию. Нам придется еще немного поработать. Немного дистанции, немного времени, мы подождем неделю, и эмоции утихнут", - указал Чажастый.

Польское правительство отреагировало на заявление Навроцкого о ядерной программе17.02.26, 20:34 • 4704 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Социальная сеть
Дональд Туск
Польша