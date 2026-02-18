В Польше коалиция столкнулась с хаосом после решения группы парламентариев о новой фракции - Туск прокомментировал

Правящее коалиционное правительство Польши оказалось в хаосе после того, как высокопоставленный член партии объявила о своем уходе вместе с группой из более чем десятка других депутатов, чтобы сформировать новую парламентскую фракцию, пишет УНН со ссылкой на TVP World.

Детали

Министр климата Польши Паулина Хенниг-Клоска заявила на пресс-конференции в парламенте в среду, что она и группа депутатов покидают младшего члена коалиции "Польша 2050" (Polska 2050), чтобы создать новую политгруппу под названием "Центр" (Centrum).

Она сказала, что в общей сложности 18 парламентариев от "Польша 2050" решили выйти из партии, что составляет более половины ее мест в нижней палате.

Это событие произошло через два дня после того, как соучредитель "Польша 2050" Михал Кобосько вышел из партии, обвинив ее руководство в стремлении навязать "диктатуру" путем применения новых внутренних правил.

В субботу национальный совет партии "Польша 2050" принял "Мирную резолюцию", которая, по ее словам, направлена на восстановление единства, но которую Хенниг-Клоска и другие назвали "приказом о запрете".

Во вторник и ранее в среду другие высокопоставленные члены партии, включая заместителя министра обороны страны Павла Залевского, объявили о своем намерении выйти из рядов политсилы и стать независимыми депутатами.

Раскол произошел после борьбы за лидерство в центристской политгруппе, в которой министр финансов и региональной политики Катажина Пелчинская-Наленч возглавила ее после победы над Хенниг-Клоской во втором туре голосования.

Новое руководство в среду обратилось по поводу раскола на платформе X, заявив, что члены, покидающие политсилу, не способны принять демократические принципы.

"Люди "Польши 2050" сделали демократический выбор, - написали они. - Они выбрали лидера. Они выбрали путь, соответствующий нашим ценностям и нашей ДНК".

В сообщении далее утверждалось, что все кандидаты согласились принять решение большинства.

"Они не сдержали этого обещания", – написала партия.

"Депутаты, покинувшие "Польшу 2050", не смогли принять демократический выбор людей, составляющих нашу партию", – говорится в сообщении.

Сообщение X завершилось заявлением, что "Польша 2050" останется членом правящей коалиции.

Правительство "стабильно"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что и Пелчинская-Наленч, и Хенниг-Клоска заверили его, что останутся верными правящему лагерю, "независимо от турбулентности в их рядах".

Охарактеризовав раскол как "сенсацию дня", Туск подтвердил, что и "Польша 2050", и "Центр" останутся в коалиции, которая, по его словам, "будет оставаться стабильной" по крайней мере до парламентских выборов следующего года.

Как отмечает PAP, спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый объявил в среду, что Сейм получил заявку на регистрацию нового парламентского клуба (фракции) - "Центр", образованного некоторыми депутатами, вышедшими из клуба "Польша 2050".

"Заявка только что подана, – сказал Чажастый во время пресс-конференции. - Это уже факт. Теперь у нас есть два новых клуба: клуб "Центр" и клуб "Польша 2050".

Спикер оценил, что создание нового клуба не должно негативно повлиять на функционирование правящей коалиции.

"Я не думаю, что это будет иметь какое-то негативное влияние на коалицию. Нам придется еще немного поработать. Немного дистанции, немного времени, мы подождем неделю, и эмоции утихнут", - указал Чажастый.

