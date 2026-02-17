$43.290.03
Эксклюзив
15:01
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Польское правительство отреагировало на заявление Навроцкого о ядерной программе

Киев • УНН

 • 5019 просмотра

Правительство Польши заявило, что слова президента Кароля Навроцкого о поддержке ядерной программы не обсуждались с Советом министров. Представитель правительства подчеркнул, что компетенция в вопросах ядерного курса принадлежит Совету министров.

Польское правительство отреагировало на заявление Навроцкого о ядерной программе

В правительстве Польши заявили, что слова президента Кароля Навроцкого о поддержке национальной ядерной программы не обсуждались с Советом министров и требуют особо осторожного подхода. Об этом сообщает Polsat News, передает УНН.

Подробности

Представитель польского правительства Адам Шлапка отметил, что по этому вопросу не было никаких консультаций между правительством и президентом или его командой. По его словам, подобные публичные заявления должны делаться с большой ответственностью, с учетом международных обязательств Польши.

Шлапка подчеркнул, что компетенция в вопросах, связанных с возможным ядерным курсом государства, принадлежит Совету министров. Он подчеркнул важность соблюдения международных договоров, стороной которых является Республика Польша, в частности соглашений о нераспространении ядерного оружия.

Дополнение

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что является сторонником развития ядерного потенциала страны. Он отметил, что Варшава должна двигаться в этом направлении с соблюдением международных правил, учитывая ситуацию с безопасностью и войну вблизи границ Польши.

Комментируя возможную реакцию США на такие намерения, Навроцкий признал, что не знает позиции Вашингтона, однако считает необходимым начинать соответствующие подготовительные шаги.

Заявление президента Польши привлекло внимание международных медиа. В частности, агентство Bloomberg связало его с недавними словами канцлера Германии Фридриха Мерца об обсуждении с Францией потенциальной европейской ядерной обороны на фоне изменений в трансатлантических отношениях.

Андрей Тимощенков

