Польща розглядає розробку власної ядерної зброї через загрозу з боку росії

Президент Кароль Навроцький заявив, що Польща повинна розглянути можливість розробки власної ядерної зброї. Це пов'язано зі зростаючою загрозою з боку Росії та розмовами про потенційну європейську ядерну оборону.
Польща повинна розглянути можливість розробки власної ядерної зброї у світлі зростаючої загрози з боку Росії, заявив президент Кароль Навроцький в інтерв’ю телеканалу Polsat News. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
"Я є великим прихильником участі Польщі в ядерному проєкті", — сказав Навроцький в інтерв’ю, додавши, що не може сказати, чи і коли Польща розпочне роботу, спрямовану на створення власної ядерної зброї.
"Ми — країна, що безпосередньо межує із зоною збройного конфлікту, і ми знаємо, яким є ставлення агресивної, імперської Російської Федерації до Польщі", — додав Навроцький.
Заяви Навроцького пролунали після того, як канцлер Німеччини Friedrich Merz на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що веде переговори з Францією щодо потенційної європейської ядерної оборони. Мерц закликав до перезавантаження трансатлантичних відносин на тлі потрясінь другого президентського терміну Donald Trump.
Навроцький сказав в інтерв’ю Polsat News, що Польща має рухатися шляхом розвитку власного ядерного потенціалу з дотриманням усіх міжнародних норм.
На запитання, чи дозволять США Польщі піти цим шляхом, зважаючи на те, що Варшава є підписантом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Навроцький відповів: "Я цього не знаю, але нам потрібно діяти в напрямку, щоб ми могли розпочати роботу".
Минулого року Варшава підписала договір із Францією, який, за словами прем’єр-міністра Дональд Туск, відкриє шлях до потенційного поширення на Польщу захисту французькими ядерними ракетами.
У вересні понад 20 безпілотників перетнули територію Польщі під час російського авіаудару по сусідній Україні. Варшава витрачає майже 5% ВВП на оборону, а також є найбільшим бенефіціаром оборонної кредитної програми SAFE Європейського Союзу.
Навроцький заявив, що наразі зарано говорити, чи підпише він законопроєкт, який спростить використання коштів SAFE у Польщі.
