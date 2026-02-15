$42.990.00
Польща розглядає розробку власної ядерної зброї через загрозу з боку росії

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент Кароль Навроцький заявив, що Польща повинна розглянути можливість розробки власної ядерної зброї. Це пов'язано зі зростаючою загрозою з боку Росії та розмовами про потенційну європейську ядерну оборону.

Польща розглядає розробку власної ядерної зброї через загрозу з боку росії

Польща повинна розглянути можливість розробки власної ядерної зброї у світлі зростаючої загрози з боку Росії, заявив президент Кароль Навроцький в інтерв’ю телеканалу Polsat News. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Я є великим прихильником участі Польщі в ядерному проєкті", — сказав Навроцький в інтерв’ю, додавши, що не може сказати, чи і коли Польща розпочне роботу, спрямовану на створення власної ядерної зброї.

"Ми — країна, що безпосередньо межує із зоною збройного конфлікту, і ми знаємо, яким є ставлення агресивної, імперської Російської Федерації до Польщі", — додав Навроцький.

Заяви Навроцького пролунали після того, як канцлер Німеччини Friedrich Merz на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що веде переговори з Францією щодо потенційної європейської ядерної оборони. Мерц закликав до перезавантаження трансатлантичних відносин на тлі потрясінь другого президентського терміну Donald Trump.

Навроцький сказав в інтерв’ю Polsat News, що Польща має рухатися шляхом розвитку власного ядерного потенціалу з дотриманням усіх міжнародних норм.

На запитання, чи дозволять США Польщі піти цим шляхом, зважаючи на те, що Варшава є підписантом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Навроцький відповів: "Я цього не знаю, але нам потрібно діяти в напрямку, щоб ми могли розпочати роботу".

Туреччина заявила, що може доєднатись до гонки ядерних озброєнь через Іран10.02.26, 19:07 • 7631 перегляд

Минулого року Варшава підписала договір із Францією, який, за словами прем’єр-міністра Дональд Туск, відкриє шлях до потенційного поширення на Польщу захисту французькими ядерними ракетами.

У вересні понад 20 безпілотників перетнули територію Польщі під час російського авіаудару по сусідній Україні. Варшава витрачає майже 5% ВВП на оборону, а також є найбільшим бенефіціаром оборонної кредитної програми SAFE Європейського Союзу.

Навроцький заявив, що наразі зарано говорити, чи підпише він законопроєкт, який спростить використання коштів SAFE у Польщі.

Мерц заявив про переговори з Макроном щодо ядерного щита на тлі заклику до нових відносин зі США13.02.26, 15:57 • 3084 перегляди

Ольга Розгон

