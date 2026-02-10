Туреччина заявила, що може доєднатись до гонки ядерних озброєнь через Іран

Туреччина розгляне можливість приєднатися до регіональної гонки ядерних озброєнь через занепокоєння щодо ядерних амбіцій Ірану, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у понеділок увечері. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Анкара не бажає порушувати крихкий баланс сил у регіоні, що могло б спричинити ядерну конкуренцію, сказав Фідан в інтерв’ю CNN Turk. Але "нам, можливо, неминуче доведеться приєднатися до тієї ж гонки", — додав він у відповіді на запитання, чи буде Туреччина сприймати розвиток ядерної зброї Іраном як загрозу.

Заяви Фідана з’явилися на тлі зусиль США не допустити розвиток Іраном ядерного потенціалу для створення зброї. Туреччина звинувачує Ізраїль у наявності такого арсеналу і стверджує, що це підриває стабільність у регіоні - звинувачення, яке Ізраїль ані не підтвердив, ані не спростував.

Розвиток ядерної зброї "потрібно розглядати у ширшому контексті", сказав Фідан, назвавши це "стратегічним питанням високого рівня". Країна не має програми створення ядерної зброї і є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Наразі Туреччина будує першу з трьох атомних електростанцій для генерації енергії.

"Військова ядерна програма Ірану могла б спровокувати каскадне розповсюдження у регіоні, при цьому Саудівська Аравія вже підтвердила, що прагне мати таку програму - хоча наразі її можливостей для цього немає", - зазначає Bloomberg Economics.

"Туреччина та Єгипет також висловили зацікавленість у розширенні цивільних ядерних програм. Розширення таких програм може також становити загрозу поширення", - додає Bloomberg Economics.

Туреччина розміщує десятки ядерних боєголовок США на своїй авіабазі Інджирлік у провінції Адана, приблизно за 70 миль від сирійського кордону, хоча їй не дозволено їх перевозити чи розгортати.

Коментуючи переговори між США та Іраном, які відбулися у п’ятницю в Омані та заплановані на продовження цього тижня, Фідан сказав, що авіаудари "не призведуть до зміни режиму" у Тегерані, додавши, що Близький Схід не витримає ще одну війну.

"Вони не виготовляють атомну бомбу", - заявив Фідан про Іран. Він спрогнозував, що сумніви щодо готовності Вашингтона виконувати зобов’язання з безпеки перед союзниками можуть у майбутньому спровокувати гонку ядерних озброєнь у Азії та Європі.

