Трамп залучив військових до ключових дипломатичних переговорів щодо Ірану та війни в Україн

7 лютого, 20:45
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських сил 7 лютого, 22:34
Атака рф на склади "Рошен" у Яготині: загинув працівник ДСНС 7 лютого, 23:07
Вибух на електропідстанції у ленінградській області рф: населені пункти залишились без світла 8 лютого, 00:18
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС 03:22
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP 04:30
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих 07:00
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків 7 лютого, 07:00
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex 6 лютого, 11:15
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00
Музикант
Дональд Трамп
Марк Карні
Сі Цзіньпін
Майк Помпео
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Іран
Відень
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю 6 лютого, 17:59
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії 5 лютого, 18:35
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро 5 лютого, 15:30
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою 5 лютого, 13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я 5 лютого, 11:46
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
The Guardian

Трамп залучив військових до ключових дипломатичних переговорів щодо Ірану та війни в Україн

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Дональд Трамп залучив військових лідерів США до дипломатичних переговорів щодо ядерної програми Ірану та припинення російсько-української війни. Цей підхід викликав дискусію серед експертів з нацбезпеки та дипломатії.

Трамп залучив військових до ключових дипломатичних переговорів щодо Ірану та війни в Україн

Дональд Трамп залучив військових лідерів США до дипломатичних переговорів щодо ядерної програми Ірану, а також щодо припинення російсько-української війни. Такий підхід викликав дискусію серед експертів з нацбезпеки та дипломатії. Про це повідомляє АР, передає УНН.

Переговори з Іраном

"Адмірал Бред Купер, голова Центрального командування США, вперше приєднався до непрямих переговорів між США та Іраном у п'ятницю в Омані, з'явившись у парадній формі як нагадування про нарощування військової потужності США в регіоні", – пише видання.

Переговори були спрямовані на зниження ескалації між США та Іраном навколо іранської ядерної програми.

Президент Дональд Трамп оцінив переговори як "дуже хороші" та повідомив, що їх продовження заплановане на початок наступного тижня. Водночас, він застеріг, що у разі відсутності домовленостей "наслідки будуть дуже серйозними". За словами аналітика Брукінгського інституту Майкла О’Хенлона, участь Купера мала на меті "сигналізувати про рішучість та залякати".

"Включення командувача ЦЕНТКОМ є досить незвичним і, схоже, має на меті радше послати певний меседж, ніж збільшити вплив команди переговорників на самих переговорах", – написав О'Хенлон в електронному листі, передає АР.

Український напрям і реакція експертів

"Міністр армії Ден Дрісколл, повторюючи свою роль на переговорах між Росією та Україною цього тижня , доклав зусиль, щоб підтримувати розмову з українськими чиновниками в перерві між сесіями, повідомила особа, знайома з переговорами, яка розмовляла на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні переговори", – повідомляє АР.

Експерти по-різному оцінюють таке рішення адміністрації Трампа. Колишня посадовиця з національної безпеки Еліза Еверс заявила, що залучення чинних військових до дипломатії свідчить про знецінення традиційних дипломатичних інструментів.

Водночас, ексрадник Держдепу США Еліот Коен зазначив, що президенти США й раніше "використовували незвичайних людей" як посланців.

"Існує давня традиція американських президентів використовувати незвичайних людей як посланців, якщо вони їм довіряють і вважають, що вони можуть донести послання", – сказав Коен.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Ірану заявив про готовність країни до негайної військової відповіді на будь-яку агресію з боку Вашингтона. Тегеран попередив, що американські військові бази на Близькому Сході стануть пріоритетними цілями.

пєсков заявив, що переговори щодо України не планується проводити у США. Проте, за його словами, новий раунд відбудеться незабаром.

Алла Кіосак

Ядерна зброя
Війна в Україні
Центральне Командування Збройних сил США
Дональд Трамп
Оман
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран