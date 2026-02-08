Трамп залучив військових до ключових дипломатичних переговорів щодо Ірану та війни в Україн

Дональд Трамп залучив військових лідерів США до дипломатичних переговорів щодо ядерної програми Ірану, а також щодо припинення російсько-української війни. Такий підхід викликав дискусію серед експертів з нацбезпеки та дипломатії. Про це повідомляє АР, передає УНН.

Переговори з Іраном

"Адмірал Бред Купер, голова Центрального командування США, вперше приєднався до непрямих переговорів між США та Іраном у п'ятницю в Омані, з'явившись у парадній формі як нагадування про нарощування військової потужності США в регіоні", – пише видання.

Переговори були спрямовані на зниження ескалації між США та Іраном навколо іранської ядерної програми.

Президент Дональд Трамп оцінив переговори як "дуже хороші" та повідомив, що їх продовження заплановане на початок наступного тижня. Водночас, він застеріг, що у разі відсутності домовленостей "наслідки будуть дуже серйозними". За словами аналітика Брукінгського інституту Майкла О’Хенлона, участь Купера мала на меті "сигналізувати про рішучість та залякати".

"Включення командувача ЦЕНТКОМ є досить незвичним і, схоже, має на меті радше послати певний меседж, ніж збільшити вплив команди переговорників на самих переговорах", – написав О'Хенлон в електронному листі, передає АР.

Український напрям і реакція експертів

"Міністр армії Ден Дрісколл, повторюючи свою роль на переговорах між Росією та Україною цього тижня , доклав зусиль, щоб підтримувати розмову з українськими чиновниками в перерві між сесіями, повідомила особа, знайома з переговорами, яка розмовляла на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні переговори", – повідомляє АР.

Експерти по-різному оцінюють таке рішення адміністрації Трампа. Колишня посадовиця з національної безпеки Еліза Еверс заявила, що залучення чинних військових до дипломатії свідчить про знецінення традиційних дипломатичних інструментів.

Водночас, ексрадник Держдепу США Еліот Коен зазначив, що президенти США й раніше "використовували незвичайних людей" як посланців.

"Існує давня традиція американських президентів використовувати незвичайних людей як посланців, якщо вони їм довіряють і вважають, що вони можуть донести послання", – сказав Коен.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Ірану заявив про готовність країни до негайної військової відповіді на будь-яку агресію з боку Вашингтона. Тегеран попередив, що американські військові бази на Близькому Сході стануть пріоритетними цілями.

пєсков заявив, що переговори щодо України не планується проводити у США. Проте, за його словами, новий раунд відбудеться незабаром.