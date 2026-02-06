Новий раунд перемовин "щодо України" відбудеться невдовзі, але не в США - кремль

$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 1484 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 3916 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 6554 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 6888 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 10474 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 10084 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 20829 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16768 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19519 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 62326 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 10474 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 17563 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 20829 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 32594 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 62326 перегляди
Новий раунд перемовин "щодо України" відбудеться невдовзі, але не в США - кремль

Київ • УНН

 • 50 перегляди

пєсков заявив, що переговори щодо України не планується проводити у США. Проте, за його словами, новий раунд відбудеться незабаром.

Новий раунд перемовин "щодо України" відбудеться невдовзі, але не в США - кремль

Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що новий раунд переговорів "щодо України" відбудеться невдовзі, але у США їх проводити не планують, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Переговори щодо України не планується проводити у США. Про це не йшлося 

- повідомив пєсков.

Він додав, що новий раунд переговорів відбудеться незабаром.

Наступний раунд переговорів може відбутися у США - Зеленський05.02.26, 21:15 • 4616 переглядiв

Нагадаємо 

Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна