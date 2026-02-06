Новий раунд перемовин "щодо України" відбудеться невдовзі, але не в США - кремль
Київ • УНН
пєсков заявив, що переговори щодо України не планується проводити у США. Проте, за його словами, новий раунд відбудеться незабаром.
Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що новий раунд переговорів "щодо України" відбудеться невдовзі, але у США їх проводити не планують, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Переговори щодо України не планується проводити у США. Про це не йшлося
Він додав, що новий раунд переговорів відбудеться незабаром.
Наступний раунд переговорів може відбутися у США - Зеленський05.02.26, 21:15 • 4616 переглядiв
Нагадаємо
Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.