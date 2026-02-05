Наступний раунд переговорів може відбутися у США - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом плануються наступні зустрічі щодо завершення війні, які, вірогідно, відбудуться у США. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була сьогодні доповідь нашої переговорної команди після двох днів зустрічей та перемовин в Еміратах – з американською стороною та з російською стороною. Очікую команду в Києві для повноцінної доповіді, багато аспектів неможливо обговорити телефоном. Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно, в Америці

Він додав, що Україна готова до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир і зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє росію апетиту воювати далі.

Важливо, щоб ця війна закінчилася так, щоб у росії не було винагороди за агресію. Це один із ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку