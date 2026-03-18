Зеленський прибув до Мадрида - що у програмі візиту
Київ • УНН
Президент України проведе зустрічі з прем'єром Санчесом та королем Феліпе VI. Заплановано підписання безпекових документів та візит на підприємство.
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Іспанії, повідомив журналістам прессекретар Президента Сергій Никифоров, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні Президент працює у Мадриді", - повідомив прессекретар.
У програмі візиту, як повідомляється, - візит на оборонне підприємство, підписання у присутності Президента україно-іспанські оборонних угод.
Також очікується зустріч із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і підписання двосторонніх документів в присутності лідерів.
Окрім того, заплановано зустріч із головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом.
Як і зустріч із королем Іспанії Феліпе VI.
