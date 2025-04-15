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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 442 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26653 перегляди

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"Надмірний" туризм vs доступність житла: мешканці найпопулярніших міст закликають обмежити короткострокову оренду - FT

Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.

Новини Світу • 11 квітня, 13:28 • 10735 перегляди

Голуб замість качки: у Мадриді закрили китайський ресторан через підміну страв й антисанітарію

Поліція у мадридському ресторані виявила підміну інгредієнтів, немарковане м'ясо, тарганів і щурів. Також знайшли незаконні продукти та прихований склад у туалеті для людей з інвалідністю.

Новини Світу • 9 квітня, 14:40 • 12232 перегляди

В Іспанії пройшли масштабні демонстрації з вимогою вирішити житлову кризу

Тисячі людей у 40 містах Іспанії вийшли на протести, вимагаючи зниження орендної плати на 50%, припинення виселень та посилення контролю за ринком нерухомості. У Мадриді зібралося понад 15 тисяч протестувальників.

Новини Світу • 6 квітня, 12:41 • 17109 перегляди

Зінченко проти “ПСВ”, Трубін проти “Барси”, Лунін проти “Атлетіко”: визначилися пари 1/8 Ліги Чемпіонів

У Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зінченко зіграє проти ПСВ, Трубін проти Барселони, а Лунін зустрінеться з Атлетіко в мадридському дербі.

Спорт • 21 лютого, 14:08 • 23081 перегляди

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії розмову з Трампом та співпрацю

Президент України провів розмову з Педро Санчесом щодо поглиблення двосторонньої співпраці. Зеленський поінформував про свою недавню бесіду з Трампом та обговорив ініціативи з підтримки українців.

Політика • 13 лютого, 20:32 • 24670 перегляди

В Аргентині відбувся масовий ЛГБТ-марш через скандальну промову президента Мілея в Давосі

Тисячі аргентинців вийшли на ЛГБТ-марш у 23 містах країни після виступу президента Мілеї в Давосі. Протестувальники виступили проти його заяв про ЛГБТІК+ спільноту та планів скасування гендерної політики.

Новини Світу • 2 лютого, 08:25 • 37022 перегляди

Глава МЗС Іспанії звільнив дипломата, який заснув під час його виступу у Мадриді

Посла Іспанії в Бельгії звільнили після того, як він заснув на нараді під час промови глави МЗС. Міністр Альбарес, якого називають "Малим Наполеоном", відомий жорстким стилем керівництва та частими звільненнями.

Новини Світу • 2 лютого, 05:20 • 35926 перегляди

До кінця століття спека може вбити понад 2 млн європейців - дослідження

Дослідження показало, що зміна клімату може призвести до 2,3 млн додаткових смертей від спеки в 854 містах Європи до 2099 року. Найбільша кількість жертв очікується в середземноморських містах, включно з Барселоною, Римом і Неаполем.

Здоров'я • 27 січня, 14:56 • 35508 перегляди

Іспанія готує 100% податку на нерухомість для покупців з-поза меж ЄС

Іспанський уряд планує ввести податок до 100% на нерухомість для нерезидентів ЄС. Це один з десяти заходів для вирішення житлової кризи та забезпечення доступного житла для громадян.

Новини Світу • 14 січня, 07:54 • 26029 перегляди

Дитяче Євробачення - 2024: розпочався перший етап голосування

Розпочалося голосування на Дитячому Євробаченні-2024, де Україну представить 12-річний Артем Котенко з піснею "Hear Me Now". Фінал конкурсу відбудеться в Мадриді за участю 17 країн.

Суспільство • 16 листопада, 00:52 • 19276 перегляди

Повінь в Іспанії може стати наймасштабнішою у Європі за 50 років: уже 158 жертв

В результаті раптових повеней на сході Іспанії загинуло 158 людей, десятки вважаються зниклими безвісти. Стихійне лихо зруйнувало інфраструктуру Валенсії та затопило сільськогосподарські угіддя.

Новини Світу • 1 листопада, 06:54 • 17170 перегляди

Кількість загиблих унаслідок повені у Валенсії, ймовірно, зростатиме - міністр транспорту

Внаслідок повені у Валенсії загинуло щонайменше 100 осіб, невідома кількість людей зникли безвісти. Стихія завдала серйозних збитків інфраструктурі, повністю зруйновано 80 кілометрів залізничної мережі.

Новини Світу • 31 жовтня, 12:34 • 19174 перегляди

Смертоносна повінь в Іспанії: масштаби стихійного лиха (відео)

У провінції Валенсія через сильні повені загинуло 92 людини, загалом по країні - 95. Тисячі рятувальників шукають зниклих, а влада виділила 250 млн євро на допомогу постраждалим.

Новини Світу • 31 жовтня, 08:32 • 20738 перегляди

Повінь в Іспанії забрала життя майже 100 людей, у країні оголошено жалобу

В Іспанії через сильні повені загинуло 95 людей, найбільше у Валенсії. Оголошено триденну жалобу, 115 тисяч людей залишились без світла, порушено транспортне сполучення.

Новини Світу • 30 жовтня, 20:34 • 22402 перегляди

В Іспанії кілька людей зникли після проливних дощів на сході та півдні

Через сильні дощі на сході та півдні Іспанії зникли безвісти 7 осіб, затоплено будинки та автомобілі. Зійшов з рейок швидкісний потяг з 300 пасажирами, рятувальна операція триває до 31 жовтня.

Новини Світу • 30 жовтня, 01:15 • 23497 перегляди

Вибори у Грузії: всі, хто проголосував, зможуть безкоштовно відвідати до 30 нічних клубів і барів

Заклади у різних містах Грузії та за кордоном проводять акцію National Election After Party. Виборці з позначкою про голосування отримають безкоштовний вхід та напій у барах та клубах.

Новини Світу • 24 жовтня, 13:29 • 17750 перегляди

Здобули майже 200 медалей: українські ветерани взяли першість на міжнародних змаганнях Strong Spirit's Games

На змаганнях Strong Spirit's Games у Мадриді українська збірна ветеранів виборола 188 медалей. Українці змагалися з командами США, Естонії, Ірландії та Нідерландів у 5 дисциплінах.

Спорт • 16 жовтня, 17:16 • 18290 перегляди

В Іспанії впав з мосту та загинув британець, який знімав відео для соцмереж

26-річний британець впав з 192-метрового мосту в Іспанії під час зйомки контенту для соцмереж. Влада наголошує, що підйом на міст категорично заборонений.

Новини Світу • 15 жовтня, 15:08 • 14349 перегляди

Винищувач F18 розбився в Іспанії, пілот загинув

Підполковник ВПС Іспанії загинув в аварії винищувача F18 поблизу Теруель. Причини катастрофи невідомі, пілот не зміг катапультуватися. Військово-повітряні сили висловили співчуття родині загиблого.

Новини Світу • 4 жовтня, 17:14 • 17442 перегляди

Вікно можливостей: українські міста в умовах війни посилюють співпрацю з муніципалітетами в інших країнах

Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.

Війна • 4 жовтня, 13:42 • 175933 перегляди

Виявлено новий вид динозаврів, які мешкали на Піренейському півострові у крейдяному періоді

В Іспанії знайдено новий вид зауроподів, що жив 73 млн років тому. "Qunkasaura pintiquiniestra" мав довжину 15 м, вагу 10 тонн і висоту 3 м до плечей.

Новини Світу • 2 жовтня, 13:56 • 107027 перегляди

Дитяче Євробачення-2024: переможцем Нацвідбору став Артем Котенко

Артем Котенко з піснею "Дім" представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2024 у Мадриді. Він набрав однакову кількість балів зі Златою Іванів, але отримав більше голосів глядачів.

Культура • 22 вересня, 17:26 • 104546 перегляди

Троє людей загинули в Іспанії через рекордну спеку

В Іспанії зафіксовано три смерті через тепловий удар на тлі екстремальних температур. Країна переживає четверту хвилю спеки цього літа, з температурами понад 40°C у багатьох регіонах.

Суспільство • 14 серпня, 01:19 • 21488 перегляди

Спорт для реінтеграції захисників: у Черкасах відбулися інклюзивні змагання серед військових і ветеранів

112 ветеранів та військових змагалися у чотирьох видах спорту в рамках інклюзивних змагань "Звитяга Нескорених". Захід підтримала компанія МХП для реінтеграції захисників та їх адаптації до цивільного життя.

Суспільство • 30 липня, 07:34 • 16959 перегляди

74-річного іспанця засуджено до 18 років за розсилку вибухівки, зокрема до посольства України в Мадриді

В Іспанії пенсіонера засудили до 18 років ув'язнення за надсилання посилок з вибухівкою до урядових і дипломатичних установ. Серед цілей були прем'єр-міністр та міністр оборони Іспанії, посольства України та США в Мадриді, військово-повітряна база та виробник зброї.

Кримінал та НП • 23 липня, 21:10 • 21124 перегляди

Тисячі іспанських вболівальників віддали шану чемпіонам Європи

Десятки тисяч іспанських вболівальників заповнили вулиці Мадрида та інших міст, щоб відсвяткувати історичний четвертий титул чемпіона Європи після перемоги національної збірної з футболу над Англією у фіналі з рахунком 2:1.

Спорт • 16 липня, 16:12 • 109152 перегляди

Ворог останніми днями вдався частіше проводити комбіновані атаки – Євлаш

На поточному етапі війни російські окупанти проводять комбіновані атаки на енергетичну і критично важливу інфраструктуру України з використанням безпілотних літальних апаратів, крилатих ракет і керованих снарядів.

Війна • 1 червня, 11:18 • 48589 перегляди

Зеленський мав аудієнцію в короля Іспанії Феліпе VI

Під час свого візиту до Іспанії президент Зеленський зустрівся з королем Феліпе VI, подякувавши за гуманітарну допомогу Іспанії Україні та підтримку українських біженців, а також обговорив потенційну співпрацю з Інститутом Сервантеса та підписав двосторонню угоду про безпеку з прем'єр-міністром Санчесом.

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Вже 90 країн підтвердили свою участь у першому Глобальному саміті миру

90 країн підтвердили участь у першому Глобальному саміті миру в Швейцарії, спрямованому на досягнення справедливого і тривалого миру.

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Україна та Іспанія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки

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