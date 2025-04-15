Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.
Поліція у мадридському ресторані виявила підміну інгредієнтів, немарковане м'ясо, тарганів і щурів. Також знайшли незаконні продукти та прихований склад у туалеті для людей з інвалідністю.
Тисячі людей у 40 містах Іспанії вийшли на протести, вимагаючи зниження орендної плати на 50%, припинення виселень та посилення контролю за ринком нерухомості. У Мадриді зібралося понад 15 тисяч протестувальників.
У Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зінченко зіграє проти ПСВ, Трубін проти Барселони, а Лунін зустрінеться з Атлетіко в мадридському дербі.
Президент України провів розмову з Педро Санчесом щодо поглиблення двосторонньої співпраці. Зеленський поінформував про свою недавню бесіду з Трампом та обговорив ініціативи з підтримки українців.
Тисячі аргентинців вийшли на ЛГБТ-марш у 23 містах країни після виступу президента Мілеї в Давосі. Протестувальники виступили проти його заяв про ЛГБТІК+ спільноту та планів скасування гендерної політики.
Посла Іспанії в Бельгії звільнили після того, як він заснув на нараді під час промови глави МЗС. Міністр Альбарес, якого називають "Малим Наполеоном", відомий жорстким стилем керівництва та частими звільненнями.
Дослідження показало, що зміна клімату може призвести до 2,3 млн додаткових смертей від спеки в 854 містах Європи до 2099 року. Найбільша кількість жертв очікується в середземноморських містах, включно з Барселоною, Римом і Неаполем.
Іспанський уряд планує ввести податок до 100% на нерухомість для нерезидентів ЄС. Це один з десяти заходів для вирішення житлової кризи та забезпечення доступного житла для громадян.
Розпочалося голосування на Дитячому Євробаченні-2024, де Україну представить 12-річний Артем Котенко з піснею "Hear Me Now". Фінал конкурсу відбудеться в Мадриді за участю 17 країн.
В результаті раптових повеней на сході Іспанії загинуло 158 людей, десятки вважаються зниклими безвісти. Стихійне лихо зруйнувало інфраструктуру Валенсії та затопило сільськогосподарські угіддя.
Внаслідок повені у Валенсії загинуло щонайменше 100 осіб, невідома кількість людей зникли безвісти. Стихія завдала серйозних збитків інфраструктурі, повністю зруйновано 80 кілометрів залізничної мережі.
У провінції Валенсія через сильні повені загинуло 92 людини, загалом по країні - 95. Тисячі рятувальників шукають зниклих, а влада виділила 250 млн євро на допомогу постраждалим.
В Іспанії через сильні повені загинуло 95 людей, найбільше у Валенсії. Оголошено триденну жалобу, 115 тисяч людей залишились без світла, порушено транспортне сполучення.
Через сильні дощі на сході та півдні Іспанії зникли безвісти 7 осіб, затоплено будинки та автомобілі. Зійшов з рейок швидкісний потяг з 300 пасажирами, рятувальна операція триває до 31 жовтня.
Заклади у різних містах Грузії та за кордоном проводять акцію National Election After Party. Виборці з позначкою про голосування отримають безкоштовний вхід та напій у барах та клубах.
На змаганнях Strong Spirit's Games у Мадриді українська збірна ветеранів виборола 188 медалей. Українці змагалися з командами США, Естонії, Ірландії та Нідерландів у 5 дисциплінах.
26-річний британець впав з 192-метрового мосту в Іспанії під час зйомки контенту для соцмереж. Влада наголошує, що підйом на міст категорично заборонений.
Підполковник ВПС Іспанії загинув в аварії винищувача F18 поблизу Теруель. Причини катастрофи невідомі, пілот не зміг катапультуватися. Військово-повітряні сили висловили співчуття родині загиблого.
Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.
В Іспанії знайдено новий вид зауроподів, що жив 73 млн років тому. "Qunkasaura pintiquiniestra" мав довжину 15 м, вагу 10 тонн і висоту 3 м до плечей.
Артем Котенко з піснею "Дім" представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2024 у Мадриді. Він набрав однакову кількість балів зі Златою Іванів, але отримав більше голосів глядачів.
В Іспанії зафіксовано три смерті через тепловий удар на тлі екстремальних температур. Країна переживає четверту хвилю спеки цього літа, з температурами понад 40°C у багатьох регіонах.
112 ветеранів та військових змагалися у чотирьох видах спорту в рамках інклюзивних змагань "Звитяга Нескорених". Захід підтримала компанія МХП для реінтеграції захисників та їх адаптації до цивільного життя.
В Іспанії пенсіонера засудили до 18 років ув'язнення за надсилання посилок з вибухівкою до урядових і дипломатичних установ. Серед цілей були прем'єр-міністр та міністр оборони Іспанії, посольства України та США в Мадриді, військово-повітряна база та виробник зброї.
Десятки тисяч іспанських вболівальників заповнили вулиці Мадрида та інших міст, щоб відсвяткувати історичний четвертий титул чемпіона Європи після перемоги національної збірної з футболу над Англією у фіналі з рахунком 2:1.
На поточному етапі війни російські окупанти проводять комбіновані атаки на енергетичну і критично важливу інфраструктуру України з використанням безпілотних літальних апаратів, крилатих ракет і керованих снарядів.
Під час свого візиту до Іспанії президент Зеленський зустрівся з королем Феліпе VI, подякувавши за гуманітарну допомогу Іспанії Україні та підтримку українських біженців, а також обговорив потенційну співпрацю з Інститутом Сервантеса та підписав двосторонню угоду про безпеку з прем'єр-міністром Санчесом.
90 країн підтвердили участь у першому Глобальному саміті миру в Швейцарії, спрямованому на досягнення справедливого і тривалого миру.
Україна та Іспанія підписали в Мадриді двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.