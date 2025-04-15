74-річного іспанця засуджено до 18 років за розсилку вибухівки, зокрема до посольства України в Мадриді

В Іспанії пенсіонера засудили до 18 років ув'язнення за надсилання посилок з вибухівкою до урядових і дипломатичних установ. Серед цілей були прем'єр-міністр та міністр оборони Іспанії, посольства України та США в Мадриді, військово-повітряна база та виробник зброї.