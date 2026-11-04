Міністр транспорту Іспанії оголосив про відставку після залізничної катастрофи з 69 загиблими

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив про намір піти у відставку після масштабної залізничної катастрофи, яка забрала життя 69 людей. Раніше посадовець відмовлявся залишати посаду, попри численні заклики. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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У вівторок, 3 листопада, під час виступу в парламенті Пуенте визнав, що більше не може продовжувати роботу на посаді міністра. Водночас він не уточнив, коли саме подасть у відставку.

Заява пролунала після кількох днів критики на адресу міністра через залізничну катастрофу, що сталася 28 жовтня на маршруті Мадрид – Севілья.

Що відомо про залізничну катастрофу

За наданими даними, потяг компанії Renfe зіткнувся з нерухомим складом оператора Iryo. Унаслідок аварії загинули 69 людей.

Після трагедії представники різних політичних сил закликали Пуенте взяти на себе відповідальність і залишити посаду, однак спочатку він відмовлявся це робити.

Заява про відставку пролунала напередодні виборів в Іспанії, запланованих на 29 листопада.

Залізнична катастрофа в Іспанії забрала життя вже 64 людей