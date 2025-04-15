Вчені за допомогою аналізу ДНК з'ясували, що Христофор Колумб був євреєм із західного Середземномор'я. Дослідження проводилося над
рештками, похованими у Севільському соборі, та порівнювалося з ДНК його сина Ернандо Колона.
Цивільна гвардія Іспанії заарештувала трьох хакерів, підозрюваних у кібератаках на країни НАТО з терористичною метою. Підозрювані можуть бути пов'язані з проросійським угрупованням NoName057 (16).
Іспанія заявила про передачу 10 бойових танків Leopard 2A4, екскаваторів-навантажувачів та протитанкових ракет в Україну, довівши
загальну кількість таких танків, переданих Іспанією, до 20.
Через рекордну посуху, внаслідок якої рівень води у водосховищах впав нижче 16% місткості, Каталонія оголосила надзвичайну ситуацію в Барселоні та прилеглих районах, вимагаючи від мешканців скоротити використання води на 5%, а від фермерів - на 80%.