Європейські авіаційні регулятори вимагають перевірок літаків Airbus A320 через дефекти панелей

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу пропонує провести перевірки деяких літаків Airbus SE A320 та вимагати від перевізників ремонту будь-яких панелей, виявлених на фюзеляжах, що не відповідають специфікаціям, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Оператори, які отримали літаки сімейства A320 з потенційно невідповідними деталями, повинні будуть виміряти їх товщину, якщо застосовуються певні умови, та повідомити про свої висновки Airbus, згідно з директивою EASA, опублікованою в середу. Директива про льотну придатність відкрита для громадського обговорення до 14 січня.

Повідомлення з'явилося після того, як "постачальник Airbus виявив проблему з якістю у виробництві, що призвело до потенційних відхилень від заданої товщини різних панелей фюзеляжу, поставлених Airbus", – заявив регулятор.

"Цей стан, якщо його не виявити та не виправити, у поєднанні з певними умовами ремонту, може вплинути на структурну цілісність літака", – заявило EASA.

Днем раніше Airbus опублікував так звану передачу оператора сповіщень авіакомпаніям щодо проблеми та серійних номерів літаків, які потенційно можуть бути уражені.

Панелі були виготовлені компанією Sofitec Aero SL, і Airbus раніше заявив, що реалізує спільний план з іспанським постачальником, який включає залучення фахівців з якості та ланцюгів поставок на виробничий майданчик у Севільї.

Постачальник є в центрі нещодавніх проблем з контролем якості, які змусили Airbus скоротити свою цільову поставку до 2025 року. Загалом 628 літаків містять панелі, які можуть бути занадто товстими або занадто тонкими через виробничі проблеми, повідомляло Bloomberg на початку цього місяця.

Більшість цих літаків все ще перебувають у Airbus, хоча близько 170 зараз літають.

Авіакомпанії, які раніше виконували ремонт відповідних панелей, повинні будуть перевірити ці ділянки на необхідну товщину протягом 14 днів після набрання чинності директиви. Airbus надасть їм інструкції щодо ремонту, якщо панелі не відповідають специфікаціям.

Ще одну перевірку повної панелі необхідно буде провести протягом шести місяців після набрання чинності директиви.

Профспілка, яка представляє працівників Sofitec, раніше звинуватила постачальника у ширших проблемах на його заводі, зокрема у фальсифікації дат виробничого процесу та використанні прострочених матеріалів. Профспілка також заявила, що компанія зазнала нападів з боку урядових інспекторів через порушення стандартів охорони праці та безпеки.

Airbus заявила, що не може коментувати конкретні заяви профспілки.