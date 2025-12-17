$42.180.06
Партія "Слуга Народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13
17 грудня, 12:13 • 16204 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 31758 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
17 грудня, 10:56
17 грудня, 10:56 • 22897 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33
17 грудня, 10:33 • 21468 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46
17 грудня, 08:46 • 20589 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35
17 грудня, 07:35 • 21269 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31
17 грудня, 06:31 • 18496 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02
16 грудня, 17:02 • 27980 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16 грудня, 16:20
16 грудня, 16:20 • 47256 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
Європейські авіаційні регулятори вимагають перевірок літаків Airbus A320 через дефекти панелей

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу пропонує перевірити літаки Airbus SE A320 та вимагає ремонту панелей, виявлених на фюзеляжах, що не відповідають специфікаціям, через проблему якості у виробництві. Загалом 628 літаків містять панелі, які можуть бути занадто товстими або занадто тонкими, з них близько 170 вже експлуатуються.

Європейські авіаційні регулятори вимагають перевірок літаків Airbus A320 через дефекти панелей

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу пропонує провести перевірки деяких літаків Airbus SE A320 та вимагати від перевізників ремонту будь-яких панелей, виявлених на фюзеляжах, що не відповідають специфікаціям, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Оператори, які отримали літаки сімейства A320 з потенційно невідповідними деталями, повинні будуть виміряти їх товщину, якщо застосовуються певні умови, та повідомити про свої висновки Airbus, згідно з директивою EASA, опублікованою в середу. Директива про льотну придатність відкрита для громадського обговорення до 14 січня.

Повідомлення з'явилося після того, як "постачальник Airbus виявив проблему з якістю у виробництві, що призвело до потенційних відхилень від заданої товщини різних панелей фюзеляжу, поставлених Airbus", – заявив регулятор.

"Цей стан, якщо його не виявити та не виправити, у поєднанні з певними умовами ремонту, може вплинути на структурну цілісність літака", – заявило EASA.

Днем раніше Airbus опублікував так звану передачу оператора сповіщень авіакомпаніям щодо проблеми та серійних номерів літаків, які потенційно можуть бути уражені.

Профспілка звинувачує іспанського постачальника Airbus у збоях на заводах - ЗМІ05.12.25, 20:28 • 4610 переглядiв

Панелі були виготовлені компанією Sofitec Aero SL, і Airbus раніше заявив, що реалізує спільний план з іспанським постачальником, який включає залучення фахівців з якості та ланцюгів поставок на виробничий майданчик у Севільї.

Постачальник є в центрі нещодавніх проблем з контролем якості, які змусили Airbus скоротити свою цільову поставку до 2025 року. Загалом 628 літаків містять панелі, які можуть бути занадто товстими або занадто тонкими через виробничі проблеми, повідомляло Bloomberg на початку цього місяця.

Більшість цих літаків все ще перебувають у Airbus, хоча близько 170 зараз літають.

Airbus вдруге за тиждень зіткнулась із дефектом у літаках A320: після збою у програмному забезпеченні виявлено проблеми у фюзеляжі01.12.25, 15:36 • 4699 переглядiв

Авіакомпанії, які раніше виконували ремонт відповідних панелей, повинні будуть перевірити ці ділянки на необхідну товщину протягом 14 днів після набрання чинності директиви. Airbus надасть їм інструкції щодо ремонту, якщо панелі не відповідають специфікаціям.

Ще одну перевірку повної панелі необхідно буде провести протягом шести місяців після набрання чинності директиви.

Профспілка, яка представляє працівників Sofitec, раніше звинуватила постачальника у ширших проблемах на його заводі, зокрема у фальсифікації дат виробничого процесу та використанні прострочених матеріалів. Профспілка також заявила, що компанія зазнала нападів з боку урядових інспекторів через порушення стандартів охорони праці та безпеки.

Airbus заявила, що не може коментувати конкретні заяви профспілки.

Антоніна Туманова

Техніка
Airbus A320 серії
Airbus
Bloomberg
Севілья