Airbus вдруге за тиждень зіткнулась із дефектом у літаках A320: після збою у програмному забезпеченні виявлено проблеми у фюзеляжі

Компанія Airbus опинилася під подвійним тиском після нового виявленого дефекту в панелях фюзеляжу A320 – менш ніж за дві доби після оголошення про масовий збій програмного забезпечення, що торкнувся приблизно 6000 літаків. Інвестори відреагували різким падінням акцій, а експерти заговорили про можливі затримки у постачанні найпопулярнішої моделі авіавиробника. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Європейський авіагігант Airbus SE повідомив про необхідність додаткових перевірок якості низки панелей фюзеляжу для літаків A320. У компанії підтверджують, що частина виробів може мати виробничі дефекти та потребує детального огляду. Це вже друга за кілька днів технічна проблема, що торкнулася ключової лінійки Airbus.

Airbus застосовує консервативний підхід та оглядає всі літаки, які потенційно можуть постраждати, знаючи, що лише частина з них потребуватиме подальших дій – заявили у компанії.

Попри початкові оптимістичні оцінки, згадка про можливі прогалини якості в основному конструктивному елементі лайнера знову викликала стурбованість ринку. За даними біржових торгів у Парижі, акції Airbus впали на 11% – це найбільше падіння з квітня цього року.

У компанії наголошують, що джерело нової проблеми вдалося оперативно локалізувати, а свіжовиготовлені панелі повністю відповідають стандартам. Проте залишається відкритим питання, чи вплинуть додаткові перевірки на річний графік поставок, особливо з огляду на амбітну мету – 820 літаків за рік.

У п’ятницю Airbus уже оприлюднювала попередження щодо термінового оновлення програмного забезпечення для більш ніж половини експлуатованих A320. Причиною стала загроза пошкодження систем керування польотом через сонячну радіацію – інцидент, який привів до масштабної технічної перевірки.

