Airbus вдруге за тиждень зіткнулась із дефектом у літаках A320: після збою у програмному забезпеченні виявлено проблеми у фюзеляжі

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 1992 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 10062 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 13037 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 22864 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 16528 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 27514 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36433 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49130 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41679 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 43007 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
Популярнi новини
Кожна бойова бригада отримає прогнозовану кількість новобранців - Паліса1 грудня, 03:37 • 5432 перегляди
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto1 грудня, 06:15 • 14184 перегляди
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відеоVideo1 грудня, 07:10 • 6814 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 10176 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 12437 перегляди
Публікації
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 3704 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 12740 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 22864 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 27514 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 71850 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Державний кордон України
Париж
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 4610 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 10422 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 71850 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 53809 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 70123 перегляди
Airbus вдруге за тиждень зіткнулась із дефектом у літаках A320: після збою у програмному забезпеченні виявлено проблеми у фюзеляжі

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Компанія Airbus виявила дефект панелей фюзеляжу A320 та масовий збій програмного забезпечення, що торкнувся 6000 літаків. Це викликало падіння акцій на 11% та занепокоєння щодо графіка поставок.

Airbus вдруге за тиждень зіткнулась із дефектом у літаках A320: після збою у програмному забезпеченні виявлено проблеми у фюзеляжі

Компанія Airbus опинилася під подвійним тиском після нового виявленого дефекту в панелях фюзеляжу A320 – менш ніж за дві доби після оголошення про масовий збій програмного забезпечення, що торкнувся приблизно 6000 літаків. Інвестори відреагували різким падінням акцій, а експерти заговорили про можливі затримки у постачанні найпопулярнішої моделі авіавиробника. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Європейський авіагігант Airbus SE повідомив про необхідність додаткових перевірок якості низки панелей фюзеляжу для літаків A320. У компанії підтверджують, що частина виробів може мати виробничі дефекти та потребує детального огляду. Це вже друга за кілька днів технічна проблема, що торкнулася ключової лінійки Airbus.

Airbus терміново оновлює програмне забезпечення на літаках A320 після інциденту з системами керування польотом28.11.25, 20:23 • 8377 переглядiв

Airbus застосовує консервативний підхід та оглядає всі літаки, які потенційно можуть постраждати, знаючи, що лише частина з них потребуватиме подальших дій 

– заявили у компанії. 

Попри початкові оптимістичні оцінки, згадка про можливі прогалини якості в основному конструктивному елементі лайнера знову викликала стурбованість ринку. За даними біржових торгів у Парижі, акції Airbus впали на 11% – це найбільше падіння з квітня цього року.

Emirates готується встановити Starlink на свої літаки: SpaceX отримує ключовий прорив в авіагалузі – Bloomberg14.11.25, 16:13 • 2928 переглядiв

У компанії наголошують, що джерело нової проблеми вдалося оперативно локалізувати, а свіжовиготовлені панелі повністю відповідають стандартам. Проте залишається відкритим питання, чи вплинуть додаткові перевірки на річний графік поставок, особливо з огляду на амбітну мету – 820 літаків за рік.

У п’ятницю Airbus уже оприлюднювала попередження щодо термінового оновлення програмного забезпечення для більш ніж половини експлуатованих A320. Причиною стала загроза пошкодження систем керування польотом через сонячну радіацію – інцидент, який привів до масштабної технічної перевірки.

Глава Airbus закликав розмістити в Європі ядерну зброю21.11.25, 04:21 • 3793 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Airbus A320 серії
Airbus
Bloomberg
Париж