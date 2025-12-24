Потяги обходять Коростень: 15 маршрутів змінюють рух напередодні Святвечора
Київ • УНН
Пасажирські поїзди тимчасово курсують обхідними маршрутами, оминаючи Коростень на Житомирщині. Це спричинить подовження часу в дорозі для 14 маршрутів, але пасажири дістануться додому до Святвечора.
15 пасажирських поїздів сьогодні все ще тимчасово курсують обхідними маршрутами, оминаючи Коростень на Житомирщині, повідомили в Укрзалізниці 24 грудня, пише УНН.
Пасажирські поїзди сьогодні ще не курсують через Коростень, а прямують тимчасовими обхідними маршрутами. Подовжений шлях і необхідність додаткових стиковок збільшують час у дорозі. Втім, зробимо все можливе, щоб усі пасажири дісталися до своїх домівок до Святвечора
Які маршрути змінюються
Альтернативними маршрутами 24 грудня курсуватимуть поїзди:
- № 749/750 Київ — Ужгород;
- № 707 Київ — Івано-Франківськ;
- № 743/744 Дарниця — Львів;
- № 67/19 Київ — Варшава;
- № 29 Київ — Ужгород;
- № 51 Київ — Перемишль;
- № 7 Київ — Чернівці;
- № 43/49 Черкаси — Івано-Франківськ;
- № 15/17 / 16/18 Харків — Ужгород;
- № 97 Київ — Ковель;
- № 91 Київ — Львів;
- № 63/64 Харків — Перемишль;
- № 291/292 Київ — Львів;
- № 9/10 Київ — Будапешт;
- № 2/124 Ворохта — Харків.
"Усі незручності — тимчасові. Залізничники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити рух у стандартному режимі", - наголосили в УЗ.
