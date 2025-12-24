Потяги обходять Коростень: 15 маршрутів змінюють рух напередодні Святвечора

$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 16476 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 31002 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 38997 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 47521 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 33512 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 38429 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 20250 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18578 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24105 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39503 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС23 грудня, 21:21 • 10573 перегляди
Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця23 грудня, 21:42 • 9618 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 12172 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo01:12 • 6698 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 5988 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 38997 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 26910 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 47521 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 38429 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 96146 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 25938 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 24350 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 27875 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 29898 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 52488 перегляди
Потяги обходять Коростень: 15 маршрутів змінюють рух напередодні Святвечора

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Пасажирські поїзди тимчасово курсують обхідними маршрутами, оминаючи Коростень на Житомирщині. Це спричинить подовження часу в дорозі для 14 маршрутів, але пасажири дістануться додому до Святвечора.

Потяги обходять Коростень: 15 маршрутів змінюють рух напередодні Святвечора

15 пасажирських поїздів сьогодні все ще тимчасово курсують обхідними маршрутами, оминаючи Коростень на Житомирщині, повідомили в Укрзалізниці 24 грудня, пише УНН.

Пасажирські поїзди сьогодні ще не курсують через Коростень, а прямують тимчасовими обхідними маршрутами. Подовжений шлях і необхідність додаткових стиковок збільшують час у дорозі. Втім, зробимо все можливе, щоб усі пасажири дісталися до своїх домівок до Святвечора

- повідомили в УЗ.

Які маршрути змінюються

Альтернативними маршрутами 24 грудня курсуватимуть поїзди:

  • № 749/750 Київ — Ужгород;
    • № 707 Київ — Івано-Франківськ;
      • № 743/744 Дарниця — Львів;
        • № 67/19 Київ — Варшава;
          • № 29 Київ — Ужгород;
            • № 51 Київ — Перемишль;
              • № 7 Київ — Чернівці;
                • № 43/49 Черкаси — Івано-Франківськ;
                  • № 15/17 / 16/18 Харків — Ужгород;
                    • № 97 Київ — Ковель;
                      • № 91 Київ — Львів;
                        • № 63/64 Харків — Перемишль;
                          • № 291/292 Київ — Львів;
                            • № 9/10 Київ — Будапешт;
                              • № 2/124 Ворохта — Харків.

                                "Усі незручності — тимчасові. Залізничники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити рух у стандартному режимі", - наголосили в УЗ.

                                В Україні запускають 16 додаткових поїздів на зимові свята: на яких напрямках24.12.25, 08:16 • 1042 перегляди

                                Юлія Шрамко

                                Суспільство
                                Дарницький район
                                Житомирська область
                                Коростень
                                Варшава
                                Ковель
                                Будапешт
                                Ужгород
                                Чернівці
                                Івано-Франківськ
                                Черкаси
                                Львів
                                Київ
                                Харків