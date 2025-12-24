В Україні запускають 16 додаткових поїздів на зимові свята: на яких напрямках

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 грудня, 15:52 • 15851 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 29510 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 36977 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 45541 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 32571 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 37177 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 19956 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18514 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24043 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39446 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.8м/с
72%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС23 грудня, 21:21 • 9388 перегляди
Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця23 грудня, 21:42 • 7874 перегляди
Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим23 грудня, 23:00 • 4476 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo00:39 • 11190 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo01:12 • 5524 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 36999 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 25938 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 45560 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 37188 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 95302 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігів
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 25446 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 23963 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 27541 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 29588 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 52180 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Безпілотний літальний апарат
Фільм
Lockheed Martin F-35 Lightning II

В Україні запускають 16 додаткових поїздів на зимові свята: на яких напрямках

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Укрзалізниця призначає 16 додаткових поїздів, причіпні вагони та збільшує періодичність курсування регулярних рейсів на період Різдвяних та Новорічних свят. Пріоритет надано карпатському напрямку, щоб забезпечити відпочинок та реабілітацію військовим та родинам з дітьми.

В Україні запускають 16 додаткових поїздів на зимові свята: на яких напрямках

Укрзалізниця призначає 16 додаткових поїздів на період Різдвяних та Новорічних свят, повідомили у компанії, пише УНН.

16 додаткових поїздів, причіпні вагони та збільшена періодичність курсування регулярних рейсів – УЗ вдається до всіх можливих способів збільшити пропозицію місць навіть за умов дефіциту вагонів

- ідеться у повідомленні.

Вказано, що пріоритет традиційно відданий карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовий та родинам із дітьми. У січні деякі з цих напрямків вже також покриватимуться програмою 3000 км Україною.

Які напрямки

Перелік 16 додаткових поїздів:

  • № 255/256 Київ – Рахів;
    • № 271/272 Київ – Івано-Франківськ;
      • № 237/238 Київ – Ужгород;
        • № 220/219 Київ – Дніпро;
          • № 248/247 Київ – Одеса;
            • № 265/266 Київ – Одеса;
              • № 159/160 Київ – Трускавець;
                • № 249/250 Київ – Львів;
                  • № 289/290 Київ – Львів;
                    • № 291/292 Київ – Львів;
                      • № 741/742 Київ – Львів;
                        • № 777/778 Київ – Львів;
                          • № 197/198 Київ – Ковель;
                            • № 168/167 Одеса – Львів

                              Також повідомляється про поїзд №291 Київ – Львів з максимально зручною (35 хв.) стиковкою з поїздом №157/158 Львів – Чоп, який проходить через Славсько, Воловець, Сваляву, Мукачево.

                              Також зручну стиковку із рейсом до Карпат, як зазначається, має поїзд №289 Київ – Львів (прибуття о 07:40), щоб о 10:51 вирушити на модерновому дизель-поїзді Львів – Ворохта через Яремче й Буковель.

                              Додаткові рейси швидкісних поїздів призначено з Волині та Слобожанщини: №755/756 Київ – Луцьк та №720/719 Київ – Харків.

                              Окрім того, з Придніпров’я у Західному напрямку призначено курсування додаткових причіпних вагонів сполученням Дніпро – Львів до поїзда № 032/031 Запоріжжя – Перемишль.

                              "Якщо квитків у бажаному напрямку все ж не вистачило, нагадуємо про функцію автовикупу застосунку УЗ: працює залізно", - наголосили в УЗ.

                              Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси23.12.25, 02:39 • 27231 перегляд

                              Юлія Шрамко

                              Суспільство
                              Новий рік
                              Війна в Україні
                              Українська залізниця
                              Дніпро (місто)
                              Рахів
                              Яремче
                              Ковель
                              Ужгород
                              Мукачево
                              Івано-Франківськ
                              Луцьк
                              Запоріжжя
                              Львів
                              Одеса
                              Київ
                              Харків