В Україні запускають 16 додаткових поїздів на зимові свята: на яких напрямках
Київ • УНН
Укрзалізниця призначає 16 додаткових поїздів, причіпні вагони та збільшує періодичність курсування регулярних рейсів на період Різдвяних та Новорічних свят. Пріоритет надано карпатському напрямку, щоб забезпечити відпочинок та реабілітацію військовим та родинам з дітьми.
Укрзалізниця призначає 16 додаткових поїздів на період Різдвяних та Новорічних свят, повідомили у компанії, пише УНН.
16 додаткових поїздів, причіпні вагони та збільшена періодичність курсування регулярних рейсів – УЗ вдається до всіх можливих способів збільшити пропозицію місць навіть за умов дефіциту вагонів
Вказано, що пріоритет традиційно відданий карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовий та родинам із дітьми. У січні деякі з цих напрямків вже також покриватимуться програмою 3000 км Україною.
Які напрямки
Перелік 16 додаткових поїздів:
- № 255/256 Київ – Рахів;
- № 271/272 Київ – Івано-Франківськ;
- № 237/238 Київ – Ужгород;
- № 220/219 Київ – Дніпро;
- № 248/247 Київ – Одеса;
- № 265/266 Київ – Одеса;
- № 159/160 Київ – Трускавець;
- № 249/250 Київ – Львів;
- № 289/290 Київ – Львів;
- № 291/292 Київ – Львів;
- № 741/742 Київ – Львів;
- № 777/778 Київ – Львів;
- № 197/198 Київ – Ковель;
- № 168/167 Одеса – Львів
Також повідомляється про поїзд №291 Київ – Львів з максимально зручною (35 хв.) стиковкою з поїздом №157/158 Львів – Чоп, який проходить через Славсько, Воловець, Сваляву, Мукачево.
Також зручну стиковку із рейсом до Карпат, як зазначається, має поїзд №289 Київ – Львів (прибуття о 07:40), щоб о 10:51 вирушити на модерновому дизель-поїзді Львів – Ворохта через Яремче й Буковель.
Додаткові рейси швидкісних поїздів призначено з Волині та Слобожанщини: №755/756 Київ – Луцьк та №720/719 Київ – Харків.
Окрім того, з Придніпров’я у Західному напрямку призначено курсування додаткових причіпних вагонів сполученням Дніпро – Львів до поїзда № 032/031 Запоріжжя – Перемишль.
"Якщо квитків у бажаному напрямку все ж не вистачило, нагадуємо про функцію автовикупу застосунку УЗ: працює залізно", - наголосили в УЗ.
