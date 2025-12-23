Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси
Київ • УНН
Через активність ворожих дронів пасажирські поїзди курсуватимуть із затримкою альтернативними маршрутами. Відновлювальні роботи тривають поблизу Коростеня, де активність БпЛА перешкоджає роботі залізничників.
Через активність ворожих дронів низка пасажирських поїздів в Україні цієї ночі курсуватимуть із затримкою альтернативними маршрутами. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Укрзалізниці.
Деталі
Зазначається, що нині триває відновлення поблизу Коростеня, де постійна активність ворожих БпЛА створює додаткову перешкоду роботі залізничників.
Не ризикуємо життями людей, але поновлюємо роботи щоразу за першої можливості. Пасажирські поїзди продовжуємо перенаправляти через Фастів із затримками до 3 годин через видовжений маршрут і необхідність додаткових стиковок
Вказується, що цієї ночі альтернативним маршрутом вирушать поїзди:
- №107 Київ – Солотвино;
- №741 Київ – Львів;
- №7 Київ – Чернівці;
- №43/49 Черкаси – Івано-Франківськ;
- №97 Київ – Ковель;
- №29 Київ – Ужгород;
- №707 Київ – Івано-Франківськ;
- №67/19 Київ – Варшава, Холм;
- №51 Київ – Перемишль;
- №15 Харків – Ворохта;
- №91 Київ – Львів;
- №10 Будапешт – Київ;
- №64 Перемишль – Харків;
- №120 Холм – Дніпро;
- №18 Ужгород – Харків;
- №2/124 Ворохта – Харків;
- №16 Ворохта – Харків;
- №750 Ужгород – Київ;
- №029Д Київ – Ужгород;
- №707П Київ – Івано-Франківськ;
- №123Л Івано-Франківськ – Харків.
"Для пасажирів до Коростеня організовано пересадку на приміський поїзд по Шепетівці. Аналогічно і в зворотному напрямку. Приносимо наші вибачення і працюємо над відновленням руху в стандартному режимі", - додали в Укрзалізниці.
Нагадаємо
Внаслідок російської дронової атаки на Житомирщині постраждали 4 працівники "Укрзалізниці". Тривають відновлювальні роботи на залізничній інфраструктурі.
