Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы
Киев • УНН
Из-за активности вражеских дронов пассажирские поезда будут курсировать с задержкой по альтернативным маршрутам. Восстановительные работы продолжаются вблизи Коростеня, где активность БпЛА препятствует работе железнодорожников.
Из-за активности вражеских дронов ряд пассажирских поездов в Украине этой ночью будут курсировать с задержкой по альтернативным маршрутам. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.
Подробности
Отмечается, что сейчас продолжается восстановление вблизи Коростеня, где постоянная активность вражеских БпЛА создает дополнительное препятствие работе железнодорожников.
Не рискуем жизнями людей, но возобновляем работы каждый раз при первой возможности. Пассажирские поезда продолжаем перенаправлять через Фастов с задержками до 3 часов из-за удлиненного маршрута и необходимости дополнительных стыковок
Указывается, что этой ночью альтернативным маршрутом отправятся поезда:
- №107 Киев – Солотвино;
- №741 Киев – Львов;
- №7 Киев – Черновцы;
- №43/49 Черкассы – Ивано-Франковск;
- №97 Киев – Ковель;
- №29 Киев – Ужгород;
- №707 Киев – Ивано-Франковск;
- №67/19 Киев – Варшава, Холм;
- №51 Киев – Перемышль;
- №15 Харьков – Ворохта;
- №91 Киев – Львов;
- №10 Будапешт – Киев;
- №64 Перемышль – Харьков;
- №120 Холм – Днепр;
- №18 Ужгород – Харьков;
- №2/124 Ворохта – Харьков;
- №16 Ворохта – Харьков;
- №750 Ужгород – Киев;
- №029Д Киев – Ужгород;
- №707П Киев – Ивано-Франковск;
- №123Л Ивано-Франковск – Харьков.
"Для пассажиров до Коростеня организована пересадка на пригородный поезд по Шепетовке. Аналогично и в обратном направлении. Приносим наши извинения и работаем над восстановлением движения в стандартном режиме", - добавили в Укрзализныце.
Напомним
В результате российской дроновой атаки на Житомирщине пострадали 4 работника "Укрзализныци". Продолжаются восстановительные работы на железнодорожной инфраструктуре.
