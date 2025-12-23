$42.250.09
22 декабря, 19:00 • 7554 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 16111 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 29845 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 22964 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 23603 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 23892 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 22302 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20785 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18070 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13769 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Из-за активности вражеских дронов пассажирские поезда будут курсировать с задержкой по альтернативным маршрутам. Восстановительные работы продолжаются вблизи Коростеня, где активность БпЛА препятствует работе железнодорожников.

Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы

Из-за активности вражеских дронов ряд пассажирских поездов в Украине этой ночью будут курсировать с задержкой по альтернативным маршрутам. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

Подробности

Отмечается, что сейчас продолжается восстановление вблизи Коростеня, где постоянная активность вражеских БпЛА создает дополнительное препятствие работе железнодорожников.

Не рискуем жизнями людей, но возобновляем работы каждый раз при первой возможности. Пассажирские поезда продолжаем перенаправлять через Фастов с задержками до 3 часов из-за удлиненного маршрута и необходимости дополнительных стыковок

- говорится в сообщении.

Указывается, что этой ночью альтернативным маршрутом отправятся поезда:

  • №107 Киев – Солотвино;
    • №741 Киев – Львов;
      • №7 Киев – Черновцы;
        • №43/49 Черкассы – Ивано-Франковск;
          • №97 Киев – Ковель;
            • №29 Киев – Ужгород;
              • №707 Киев – Ивано-Франковск;
                • №67/19 Киев – Варшава, Холм;
                  • №51 Киев – Перемышль;
                    • №15 Харьков – Ворохта;
                      • №91 Киев – Львов;
                        • №10 Будапешт – Киев;
                          • №64 Перемышль – Харьков;
                            • №120 Холм – Днепр;
                              • №18 Ужгород – Харьков;
                                • №2/124 Ворохта – Харьков;
                                  • №16 Ворохта – Харьков;
                                    • №750 Ужгород – Киев;
                                      • №029Д Киев – Ужгород;
                                        • №707П Киев – Ивано-Франковск;
                                          • №123Л Ивано-Франковск – Харьков.

                                            "Для пассажиров до Коростеня организована пересадка на пригородный поезд по Шепетовке. Аналогично и в обратном направлении. Приносим наши извинения и работаем над восстановлением движения в стандартном режиме", - добавили в Укрзализныце.

                                            Напомним

                                            В результате российской дроновой атаки на Житомирщине пострадали 4 работника "Укрзализныци". Продолжаются восстановительные работы на железнодорожной инфраструктуре.

                                            До более 7 часов: задержки поездов после поражения вражеским дроном продолжаются - Укрзализныця22.12.25, 13:56 • 3430 просмотров

