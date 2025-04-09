На Киевщине мужчина угрожал взорвать миной дом вместе с правоохранителями

58-летний мужчина угрожал взорвать свой дом противопехотной миной, когда сотрудники полиции приехали на вызов к нему домой в одном из сел Киевской области. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, а также угрозы в адрес правоохранителей.