Силы ПВО сбили вражеские БПЛА над Киевской областью. В Бучанском, Обуховском и Фастовском районах зафиксированы повреждения частных домов и возгорание травы.
На автодороге в Фастовском районе Киевской области произошло смертельное ДТП. Женщина погибла после наезда автомобиля Volvo и последующего столкновения с Renault на встречной полосе.
После сильной непогоды 17 июля на Киевщине восстановлена работа 54 линий и 1446 трансформаторных подстанций. По состоянию на утро 18 июля электроснабжение возвращено 52 493 семьям, работы продолжаются.
4 июля 22-летний водитель "Mercedes" получил травмы и был госпитализирован после того, как не предоставил преимущество в движении автомобилю "Hyundai" в селе Жорновка Киевской области, что привело к столкновению.
Спасатели Киевской области откачивают воду из подтопленных частных домов, вызванных сильными ливнями в течение последних нескольких дней.
Укрзализныця запустила обновленный электропоезд по маршруту Киев-Славутич, восстановив прямое железнодорожное сообщение между двумя городами и продолжив существующий региональный маршрут из Фастова через Чернигов в Славутич.
В ряде районов столицы частично исчез свет. Как сообщает YASNO, применены экстренные отключения электроэнергии.
54-летний мужчина погиб, попав под поезд, когда переходил железнодорожные пути в Броварском районе Киевской области.
Непогода в Киевской области вызвала отключение электроэнергии и повреждения крыш в 5 районах, было отключено 42 линии электропередач, сообщалось о повреждении зданий, деревьев и инфраструктуры.
В результате пожара грузовика в Боярке Киевской области погиб водитель, повреждены еще два автомобиля.
Кабинет Министров Украины согласовал размещение Национального военного мемориального кладбища на двух участках на территории Гатненской сельской территориальной общины Фастовского района Киевской области.
58-летний мужчина угрожал взорвать свой дом противопехотной миной, когда сотрудники полиции приехали на вызов к нему домой в одном из сел Киевской области. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, а также угрозы в адрес правоохранителей.