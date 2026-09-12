россияне атаковали Украину 410 дронами, ПВО уничтожила 336 целей

В течение дня 12 сентября, с 6:30 до 18:00, россияне атаковали Украину 410 ударными БПЛА (37 из них - реактивные). Противовоздушная оборона за указанный период времени сбила/подавила 336 ударных БПЛА (23 из них - реактивные). Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА противника. По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве наблюдалось около 55 ударных беспилотников.

Также Воздушные силы сообщили, что россияне запустили новые группы БПЛА.

Напомним

В результате российского удара по Звягелю Житомирской области в субботу, 12 сентября, погибли два человека. По данным местных СМИ, среди погибших есть ребенок.

Также УНН сообщал, что 12 сентября российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, подтверждены попадания в Луцке и Фастове.