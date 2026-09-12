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россияне атаковали Украину 410 дронами, ПВО уничтожила 336 целей

Киев • УНН

 • 814 просмотра

россия запустила по Украине 410 ударных БПЛА, в том числе 37 реактивных. ПВО уничтожила или подавила 336 дронов, зафиксировано 21 попадание.

россияне атаковали Украину 410 дронами, ПВО уничтожила 336 целей

В течение дня 12 сентября, с 6:30 до 18:00, россияне атаковали Украину 410 ударными БПЛА (37 из них - реактивные). Противовоздушная оборона за указанный период времени сбила/подавила 336 ударных БПЛА (23 из них - реактивные). Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА противника. По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве наблюдалось около 55 ударных беспилотников.

Также Воздушные силы сообщили, что россияне запустили новые группы БПЛА.

Напомним

В результате российского удара по Звягелю Житомирской области в субботу, 12 сентября, погибли два человека. По данным местных СМИ, среди погибших есть ребенок.

Также УНН сообщал, что 12 сентября российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, подтверждены попадания в Луцке и Фастове.

Евгений Устименко

Война в Украине
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Война в Украине
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Украина
Луцк