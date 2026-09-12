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росіяни атакували Україну 410 дронами, ППО знищила 336 цілей

Київ • УНН

 • 624 перегляди

росія запустила по Україні 410 ударних БПЛА, зокрема 37 реактивних. ППО знищила або подавила 336 дронів, зафіксовано 21 влучання.

росіяни атакували Україну 410 дронами, ППО знищила 336 цілей

Впродовж дня 12 вересня, з 6:30 до 18:00, росіяни атакували Україну 410 ударними БПЛА (37 із них - реактивні). Протиповітряна оборона впродовж вказаного періоду часу збито/подавлено 336 ударних БПЛА (23 із них - реактивні). Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА противника. Станом на 18:00 у повітряному просторі спостерігалося близько 55 ударних безпілотників.

Також Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили нові групи БПЛА.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Звягелю Житомирської області у суботу, 12 вересня, загинуло дві людини. За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих є дитина.

Також УНН повідомляв, що 12 вересня російські війська атакували залізничну інфраструктуру України, підтверджені влучання у Луцьку та Фастові.

Євген Устименко

Війна в Україні
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