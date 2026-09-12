росіяни атакували Україну 410 дронами, ППО знищила 336 цілей

Впродовж дня 12 вересня, з 6:30 до 18:00, росіяни атакували Україну 410 ударними БПЛА (37 із них - реактивні). Протиповітряна оборона впродовж вказаного періоду часу збито/подавлено 336 ударних БПЛА (23 із них - реактивні). Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

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Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА противника. Станом на 18:00 у повітряному просторі спостерігалося близько 55 ударних безпілотників.

Також Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили нові групи БПЛА.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Звягелю Житомирської області у суботу, 12 вересня, загинуло дві людини. За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих є дитина.

Також УНН повідомляв, що 12 вересня російські війська атакували залізничну інфраструктуру України, підтверджені влучання у Луцьку та Фастові.