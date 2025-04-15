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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25424 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153933 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134904 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137685 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133700 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133899 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195984 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77506 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164590 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116802 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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До Великодніх свят Укрзалізниця запустить додатковий рейс Київ-Луцьк-Київ

Додатковий швидкісний поїзд №755/756 курсуватиме 17 квітня. Він робитиме зупинки у Фастові, Бердичеві, Рівному та інших містах.

Суспільство • 10 квітня, 17:38 • 13154 перегляди

Нічна атака рф зачепила три райони на Київщині: показали наслідки

Сили ППО збили ворожі БпЛА над Київською областю. У Бучанському, Обухівському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження приватних будинків та загоряння трави.

Війна • 10 березня, 06:56 • 28762 перегляди

Смертельна ДТП на Київщині: жінка загинула під колесами двох авто

На автодорозі у Фастівському районі Київщини сталася смертельна ДТП. Жінка загинула після наїзду автомобіля Volvo та подальшого зіткнення з Renault на зустрічній смузі.

Київ • 15 жовтня, 22:11 • 24847 перегляди

На Київщині ліквідують наслідки негоди: світло повернули понад 52 тисячам родин

Після сильної негоди 17 липня на Київщині відновлено роботу 54 ліній та 1446 трансформаторних підстанцій. Станом на ранок 18 липня електропостачання повернуто 52 493 родинам, роботи тривають.

Суспільство • 18 липня, 08:39 • 13745 перегляди

На Київщині внаслідок зіткнення автомобілів 22-річний водій був госпіталізований

4 липня 22-річний водій "Mercedes" отримав травми і був госпіталізований після того, як не надав перевагу в русі автомобілю "Hyundai" в селі Жорнівка Київської області, що призвело до зіткнення.

Кримінал та НП • 6 липня, 01:06 • 19211 перегляди

Рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків на Київщині після сильних дощів

Рятувальники Київської області відкачують воду з підтоплених приватних будинків, спричинених сильними зливами протягом останніх кількох днів.

Суспільство • 17 червня, 02:49 • 61885 перегляди

Укрзалізниця відновила рейс Славутич-Київ

Укрзалізниця запустила оновлений електропоїзд за маршрутом Київ-Славутич, відновивши пряме залізничне сполучення між двома містами та продовживши існуючий регіональний маршрут з Фастова через Чернігів до Славутича.

Суспільство • 15 травня, 17:42 • 39443 перегляди

У Києві екстрені відключення електроенергії - YASNO

У низці районів столиці частково зникло світло. Як повідомляє YASNO, застосовані екстрені відключення електроенергії.

Київ • 14 травня, 18:37 • 54692 перегляди

54-річний чоловік загинув під потягом під час переходу колії на Київщині

54-річний чоловік загинув, потрапивши під потяг, коли переходив залізничні колії у Броварському районі Київської області.

Суспільство • 23 квітня, 11:36 • 23947 перегляди

Негода на Київщині: аварії у мережах та пошкоджені покрівлі будинків у 5 районах

Негода у Київській області спричинила відключення електроенергії та пошкодження дахів у 5 районах, було відключено 42 лінії електропередач, повідомлялося про пошкодження будівель, дерев та інфраструктури.

Суспільство • 2 квітня, 18:22 • 65705 перегляди

На Київщині в охопленій вогнем вантажівці загинув водій

Внаслідок пожежі вантажівки у Боярці Київської області загинув водій, пошкоджено ще два автомобілі.

Кримінал та НП • 27 березня, 09:47 • 27639 перегляди

Уряд визначив місце розташування Національного військово кладовища

Кабінет Міністрів України погодив розміщення Національного військового меморіального кладовища на двох ділянках на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

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На Київщині чоловік погрожував підірвати міною будинок разом із правоохоронцями

58-річний чоловік погрожував підірвати свій будинок протипіхотною міною, коли співробітники поліції приїхали на виклик до нього додому в одному з сіл Київської області. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконне зберігання боєприпасів і вибухових речовин, а також погрози на адресу правоохоронців.

Кримінал та НП • 30 січня, 11:34 • 29687 перегляди