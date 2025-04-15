Додатковий швидкісний поїзд №755/756 курсуватиме 17 квітня. Він робитиме зупинки у Фастові, Бердичеві, Рівному та інших містах.
Сили ППО збили ворожі БпЛА над Київською областю. У Бучанському, Обухівському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження приватних будинків та загоряння трави.
На автодорозі у Фастівському районі Київщини сталася смертельна ДТП. Жінка загинула після наїзду автомобіля Volvo та подальшого зіткнення з Renault на зустрічній смузі.
Після сильної негоди 17 липня на Київщині відновлено роботу 54 ліній та 1446 трансформаторних підстанцій. Станом на ранок 18 липня електропостачання повернуто 52 493 родинам, роботи тривають.
4 липня 22-річний водій "Mercedes" отримав травми і був госпіталізований після того, як не надав перевагу в русі автомобілю "Hyundai" в селі Жорнівка Київської області, що призвело до зіткнення.
Рятувальники Київської області відкачують воду з підтоплених приватних будинків, спричинених сильними зливами протягом останніх кількох днів.
Укрзалізниця запустила оновлений електропоїзд за маршрутом Київ-Славутич, відновивши пряме залізничне сполучення між двома містами та продовживши існуючий регіональний маршрут з Фастова через Чернігів до Славутича.
У низці районів столиці частково зникло світло. Як повідомляє YASNO, застосовані екстрені відключення електроенергії.
54-річний чоловік загинув, потрапивши під потяг, коли переходив залізничні колії у Броварському районі Київської області.
Негода у Київській області спричинила відключення електроенергії та пошкодження дахів у 5 районах, було відключено 42 лінії електропередач, повідомлялося про пошкодження будівель, дерев та інфраструктури.
Внаслідок пожежі вантажівки у Боярці Київської області загинув водій, пошкоджено ще два автомобілі.
Кабінет Міністрів України погодив розміщення Національного військового меморіального кладовища на двох ділянках на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.
58-річний чоловік погрожував підірвати свій будинок протипіхотною міною, коли співробітники поліції приїхали на виклик до нього додому в одному з сіл Київської області. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконне зберігання боєприпасів і вибухових речовин, а також погрози на адресу правоохоронців.