На Київщині чоловік погрожував підірвати міною будинок разом із правоохоронцями

58-річний чоловік погрожував підірвати свій будинок протипіхотною міною, коли співробітники поліції приїхали на виклик до нього додому в одному з сіл Київської області. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконне зберігання боєприпасів і вибухових речовин, а також погрози на адресу правоохоронців.