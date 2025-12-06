На Київщині надзвичайники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у трьох районах

У Київській області ліквідували наслідки російських обстрілів у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Для гасіння пожеж у трьох районах працювали сили Державної служби з надзвичайних ситуацій.

До ліквідації пожеж у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах залучалось більше ста рятувальників, авіація ДСНС. У місті Фастів на допомогу рятувальникам залучено пожежний потяг - йдеться у дописі.

Наразі, роботи тривають.

Нагадаємо

У ніч на 6 грудня росія атакувала 10 регіонів України дронами та ракетами, поранивши щонайменше 8 людей. Пошкоджено понад два десятки будинків, енергетичні об'єкти, залізничний вокзал у Фастові та складські приміщення.

На Київщині троє людей отримали поранення внаслідок масованої атаки рф дронами та ракетами. Серед постраждалих - жінка з уламковими пораненнями та чоловік з рваною раною гомілки.