На Київщині надзвичайники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у трьох районах
Київ • УНН
У Київській області ліквідовано наслідки російських обстрілів у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах. Понад сто рятувальників та авіація ДСНС залучалися до гасіння пожеж, є троє поранених.
Деталі
Для гасіння пожеж у трьох районах працювали сили Державної служби з надзвичайних ситуацій.
До ліквідації пожеж у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах залучалось більше ста рятувальників, авіація ДСНС. У місті Фастів на допомогу рятувальникам залучено пожежний потяг
Наразі, роботи тривають.
Нагадаємо
У ніч на 6 грудня росія атакувала 10 регіонів України дронами та ракетами, поранивши щонайменше 8 людей. Пошкоджено понад два десятки будинків, енергетичні об'єкти, залізничний вокзал у Фастові та складські приміщення.
На Київщині троє людей отримали поранення внаслідок масованої атаки рф дронами та ракетами. Серед постраждалих - жінка з уламковими пораненнями та чоловік з рваною раною гомілки.