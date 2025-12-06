На Київщині надзвичайники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у трьох районах

$42.180.00
6 грудня, 09:02 • 10970 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 19293 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 21554 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 32143 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 42337 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 32997 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 61204 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 38617 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36863 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47361 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Що буде з ордером на арешт путіна в разі успіху мирних переговорів: роз'яснення МКС6 грудня, 06:31 • 4492 перегляди
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень6 грудня, 08:30 • 8698 перегляди
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США10:17 • 7816 перегляди
Запорізька АЕС вночі залишилась без зовнішнього електропостачання - МАГАТЕ11:02 • 4088 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 7636 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 7668 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 29104 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 44196 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 61204 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 54290 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ігор Клименко
Рафаель Гроссі
Стів Віткофф
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 24776 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 33141 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 35173 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 49131 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 48266 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Бук (ЗРК)
Дипломатка

На Київщині надзвичайники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у трьох районах

Київ • УНН

 • 78 перегляди

У Київській області ліквідовано наслідки російських обстрілів у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах. Понад сто рятувальників та авіація ДСНС залучалися до гасіння пожеж, є троє поранених.

На Київщині надзвичайники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у трьох районах

У Київській області ліквідували наслідки російських обстрілів у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Для гасіння пожеж у трьох районах працювали сили Державної служби з надзвичайних ситуацій.

До ліквідації пожеж у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах залучалось більше ста рятувальників, авіація ДСНС. У місті Фастів на допомогу рятувальникам залучено пожежний потяг

- йдеться у дописі.

Наразі, роботи тривають.

Нагадаємо

У ніч на 6 грудня росія атакувала 10 регіонів України дронами та ракетами, поранивши щонайменше 8 людей. Пошкоджено понад два десятки будинків, енергетичні об'єкти, залізничний вокзал у Фастові та складські приміщення.

На Київщині троє людей отримали поранення внаслідок масованої атаки рф дронами та ракетами. Серед постраждалих - жінка з уламковими пораненнями та чоловік з рваною раною гомілки.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Фастів
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна