Зеленський йде на значну поступку, щоб припинити війну в Україні - ЗМІ

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
11:46 • 5356 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 5906 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 11392 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 28620 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 45411 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 60822 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 67908 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 41414 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 51647 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22246 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1м/с
69%
764мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США запровадили візові обмеження проти п'ятьох осіб за тиск на свободу слова24 грудня, 02:54 • 8484 перегляди
Сибіга: Україна та Австралія скоординували дії для зміцнення оборонних можливостей24 грудня, 04:01 • 7214 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo24 грудня, 04:30 • 19104 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 11143 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 13066 перегляди
Публікації
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 5356 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 60822 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 37338 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 67908 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 51647 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпропетровська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 11250 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 4008 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 31431 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 28702 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 31773 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
The Washington Post

Зеленський йде на значну поступку, щоб припинити війну в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент України Володимир Зеленський готовий вивести українські війська з частин східної Донецької області для створення демілітаризованої зони. Це є потенційною умовою мирних переговорів, хоча Росія не виявила готовності вивести свої війська.

Зеленський йде на значну поступку, щоб припинити війну в Україні - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вивести українські війська з частин східної Донецької області, які все ще контролюються Києвом, та створити демілітаризовану зону на потенційних мирних умовах, передає УНН із посиланням на Newsweek.

Чому це важливо

Видання зауважує, що позиції щодо території неодноразово гальмували мирні переговори, які просувають США, з моменту переобрання президента Дональда Трампа на другий термін, здавались непримиренними. Проте коментарі Зеленського натякають на те, що тижні виснажливих обговорень призвели до кроків до угоди про припинення найбільшої сухопутної війни в Європі за десятиліття, хоча перешкоди для підписання остаточної угоди все ще залишаються.

Що потрібно знати

Зеленський заявив журналістам у вівторок, що одним із варіантів може бути створення "вільної економічної зони" в демілітаризованих районах східної України, зауважує видання. Проте росії також доведеться вивести свої війська з частин сходу, але москва не виявила готовності це зробити, наголошує Newsweek.

Керівництво Києва винесе це питання на публічне голосування. Другий варіант, окреслений українським президентом, міг би фактично заморозити конфлікт у чотирьох материкових регіонах, які контролюватимуть міжнародні сили.

Видання додає, що росія заявила про анексію двох східних українських областей – Донецької та Луганської – разом відомих як Донбас, – а також південних Херсонської та Запорізької областей країни. Москва анексувала Кримський півострів на південь від материкової частини у 2014 році.

росія не бажає відмовлятися від своїх претензій на ці п'ять регіонів, тоді як Київ постійно обіцяє повернути ці території та стверджує, що відмова від землі суперечитиме його конституції, додає Newsweek.

Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає24.12.25, 10:22 • 11393 перегляди

Кілька інших питань, включаючи чисельність українських збройних сил та те, хто контролює ядерні об'єкти, також постійно перешкоджають переговорам. Зеленський заявив, що українські переговірники "не досягли консенсусу" зі США щодо Донецька або щодо того, хто буде відповідальним за Запорізьку атомну електростанцію, найбільший ядерний об'єкт Європи, який перебуває під контролем росії з перших днів повномасштабної війни у ​​2022 році.

"Але ми суттєво узгодили більшість позицій", – сказав Зеленський.

Доповнення

23 грудня Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав "детальну доповідь" представників делегації України на мирних переговорах Рустема Умєрова та Андрія Гнатова, вказавши, що за результатами зустрічей з американською командою у Маямі в США "є підготовлені драфти кількох документів", у тому числі "щодо гарантій безпеки, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни", і що очікується "продовження діалогу з Америкою".

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Вибори в США
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Донецька область
Рустем Умєров
Луганська область
Запорізька область
Дональд Трамп
Херсонська область
Крим
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна