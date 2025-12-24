Зеленський йде на значну поступку, щоб припинити війну в Україні - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вивести українські війська з частин східної Донецької області, які все ще контролюються Києвом, та створити демілітаризовану зону на потенційних мирних умовах, передає УНН із посиланням на Newsweek.

Чому це важливо

Видання зауважує, що позиції щодо території неодноразово гальмували мирні переговори, які просувають США, з моменту переобрання президента Дональда Трампа на другий термін, здавались непримиренними. Проте коментарі Зеленського натякають на те, що тижні виснажливих обговорень призвели до кроків до угоди про припинення найбільшої сухопутної війни в Європі за десятиліття, хоча перешкоди для підписання остаточної угоди все ще залишаються.

Що потрібно знати

Зеленський заявив журналістам у вівторок, що одним із варіантів може бути створення "вільної економічної зони" в демілітаризованих районах східної України, зауважує видання. Проте росії також доведеться вивести свої війська з частин сходу, але москва не виявила готовності це зробити, наголошує Newsweek.

Керівництво Києва винесе це питання на публічне голосування. Другий варіант, окреслений українським президентом, міг би фактично заморозити конфлікт у чотирьох материкових регіонах, які контролюватимуть міжнародні сили.

Видання додає, що росія заявила про анексію двох східних українських областей – Донецької та Луганської – разом відомих як Донбас, – а також південних Херсонської та Запорізької областей країни. Москва анексувала Кримський півострів на південь від материкової частини у 2014 році.

росія не бажає відмовлятися від своїх претензій на ці п'ять регіонів, тоді як Київ постійно обіцяє повернути ці території та стверджує, що відмова від землі суперечитиме його конституції, додає Newsweek.

Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає

Кілька інших питань, включаючи чисельність українських збройних сил та те, хто контролює ядерні об'єкти, також постійно перешкоджають переговорам. Зеленський заявив, що українські переговірники "не досягли консенсусу" зі США щодо Донецька або щодо того, хто буде відповідальним за Запорізьку атомну електростанцію, найбільший ядерний об'єкт Європи, який перебуває під контролем росії з перших днів повномасштабної війни у ​​2022 році.

"Але ми суттєво узгодили більшість позицій", – сказав Зеленський.

Доповнення

23 грудня Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав "детальну доповідь" представників делегації України на мирних переговорах Рустема Умєрова та Андрія Гнатова, вказавши, що за результатами зустрічей з американською командою у Маямі в США "є підготовлені драфти кількох документів", у тому числі "щодо гарантій безпеки, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни", і що очікується "продовження діалогу з Америкою".