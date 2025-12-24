Зеленский идет на значительную уступку, чтобы прекратить войну в Украине - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вывести украинские войска из частей восточной Донецкой области, которые все еще контролируются Киевом, и создать демилитаризованную зону на потенциальных мирных условиях, передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Почему это важно

Издание отмечает, что позиции по территории неоднократно тормозили мирные переговоры, продвигаемые США, с момента переизбрания президента Дональда Трампа на второй срок, казались непримиримыми. Однако комментарии Зеленского намекают на то, что недели изнурительных обсуждений привели к шагам к соглашению о прекращении крупнейшей сухопутной войны в Европе за десятилетия, хотя препятствия для подписания окончательного соглашения все еще остаются.

Что нужно знать

Зеленский заявил журналистам во вторник, что одним из вариантов может быть создание "свободной экономической зоны" в демилитаризованных районах восточной Украины, отмечает издание. Однако России также придется вывести свои войска из частей востока, но Москва не выявила готовности это сделать, подчеркивает Newsweek.

Руководство Киева вынесет этот вопрос на публичное голосование. Второй вариант, очерченный украинским президентом, мог бы фактически заморозить конфликт в четырех материковых регионах, которые будут контролировать международные силы.

Издание добавляет, что Россия заявила об аннексии двух восточных украинских областей – Донецкой и Луганской – вместе известных как Донбасс, – а также южных Херсонской и Запорожской областей страны. Москва аннексировала Крымский полуостров к югу от материковой части в 2014 году.

Россия не желает отказываться от своих претензий на эти пять регионов, тогда как Киев постоянно обещает вернуть эти территории и утверждает, что отказ от земли будет противоречить его конституции, добавляет Newsweek.

Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает

Несколько других вопросов, включая численность украинских вооруженных сил и то, кто контролирует ядерные объекты, также постоянно препятствуют переговорам. Зеленский заявил, что украинские переговорщики "не достигли консенсуса" с США по Донецку или по тому, кто будет ответственным за Запорожскую атомную электростанцию, крупнейший ядерный объект Европы, который находится под контролем России с первых дней полномасштабной войны в 2022 году.

"Но мы существенно согласовали большинство позиций", – сказал Зеленский.

Дополнение

23 декабря Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил "подробный доклад" представителей делегации Украины на мирных переговорах Рустема Умерова и Андрея Гнатова, указав, что по результатам встреч с американской командой в Майами в США "есть подготовленные драфты нескольких документов", в том числе "по гарантиям безопасности, по восстановлению и по базовой рамке для окончания этой войны", и что ожидается "продолжение диалога с Америкой".