Зеленский идет на значительную уступку, чтобы прекратить войну в Украине - СМИ

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
11:46 • 5252 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 5806 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 11361 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 28585 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 45380 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 60776 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 67864 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 41407 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 51620 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22243 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1м/с
69%
764мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США ввели визовые ограничения против пяти человек за давление на свободу слова24 декабря, 02:54 • 8484 просмотра
Сибига: Украина и Австралия скоординировали действия для укрепления оборонных возможностей24 декабря, 04:01 • 7216 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo24 декабря, 04:30 • 19105 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 11144 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 13066 просмотра
публикации
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 5258 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 60777 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 37314 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 67866 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 51622 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Днепропетровская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 11220 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 3990 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 31420 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 28692 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 31763 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
The Washington Post

Зеленский идет на значительную уступку, чтобы прекратить войну в Украине - СМИ

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский готов вывести украинские войска из частей восточной Донецкой области для создания демилитаризованной зоны. Это является потенциальным условием мирных переговоров, хотя Россия не выявила готовности вывести свои войска.

Зеленский идет на значительную уступку, чтобы прекратить войну в Украине - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вывести украинские войска из частей восточной Донецкой области, которые все еще контролируются Киевом, и создать демилитаризованную зону на потенциальных мирных условиях, передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Почему это важно

Издание отмечает, что позиции по территории неоднократно тормозили мирные переговоры, продвигаемые США, с момента переизбрания президента Дональда Трампа на второй срок, казались непримиримыми. Однако комментарии Зеленского намекают на то, что недели изнурительных обсуждений привели к шагам к соглашению о прекращении крупнейшей сухопутной войны в Европе за десятилетия, хотя препятствия для подписания окончательного соглашения все еще остаются.

Что нужно знать

Зеленский заявил журналистам во вторник, что одним из вариантов может быть создание "свободной экономической зоны" в демилитаризованных районах восточной Украины, отмечает издание. Однако России также придется вывести свои войска из частей востока, но Москва не выявила готовности это сделать, подчеркивает Newsweek.

Руководство Киева вынесет этот вопрос на публичное голосование. Второй вариант, очерченный украинским президентом, мог бы фактически заморозить конфликт в четырех материковых регионах, которые будут контролировать международные силы.

Издание добавляет, что Россия заявила об аннексии двух восточных украинских областей – Донецкой и Луганской – вместе известных как Донбасс, – а также южных Херсонской и Запорожской областей страны. Москва аннексировала Крымский полуостров к югу от материковой части в 2014 году.

Россия не желает отказываться от своих претензий на эти пять регионов, тогда как Киев постоянно обещает вернуть эти территории и утверждает, что отказ от земли будет противоречить его конституции, добавляет Newsweek.

Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает24.12.25, 10:22 • 11367 просмотров

Несколько других вопросов, включая численность украинских вооруженных сил и то, кто контролирует ядерные объекты, также постоянно препятствуют переговорам. Зеленский заявил, что украинские переговорщики "не достигли консенсуса" с США по Донецку или по тому, кто будет ответственным за Запорожскую атомную электростанцию, крупнейший ядерный объект Европы, который находится под контролем России с первых дней полномасштабной войны в 2022 году.

"Но мы существенно согласовали большинство позиций", – сказал Зеленский.

Дополнение

23 декабря Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил "подробный доклад" представителей делегации Украины на мирных переговорах Рустема Умерова и Андрея Гнатова, указав, что по результатам встреч с американской командой в Майами в США "есть подготовленные драфты нескольких документов", в том числе "по гарантиям безопасности, по восстановлению и по базовой рамке для окончания этой войны", и что ожидается "продолжение диалога с Америкой".

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Выборы в США
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Донецкая область
Рустем Умеров
Луганская область
Запорожская область
Дональд Трамп
Херсонская область
Крым
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина