Луганская область

Ночью ожидаются заморозки до 0-5 градусов, а днем +1. ..+6. С 10 апреля придет циклон с осадками, но с Вербного воскресенья потеплеет до +18.
Пограничники ПКШР "Шквал" в Луганской области активно мстят врагу за трагический обстрел Кривого Рога, где погибли дети. Враг получит возмездие за это ужасное преступление.
Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
российский фонд "помощь нашим" способствовал депортации 39 детей из оккупированной Луганщины в санаторий в подмосковье. С 2022 года более 1200 украинцев, включая детей, были депортированы в это заведение.
Во временно оккупированном Луганске захватчики проводят массовую вакцинацию детей до 6 лет неизвестными препаратами без международных сертификатов. ЦНС призывает родителей быть осторожными.
Завтра в Украине ожидается потепление до +18 градусов, но в некоторых областях будет дождливо. Синоптики предупреждают о сильном ветре в центральных регионах и советуют использовать ближайшие дни из-за будущего похолодания.
Россия затягивает мирный диалог, чтобы окончательно захватить Луганскую область. Это нужно для усиления позиций на переговорах и оправдания потерь.
Учителей из оккупированного Мариуполя отправили в Петербург на тренинги, где их учат выявлять проукраинские семьи через детей и доносить на них. россия использует образование для контроля и русификации.
Возвращение произошло в рамках плана Bring Kids Back UA. Среди спасенных есть дети из Крыма, Донецкой области, Луганской области и Запорожья, которым будет оказана необходимая помощь.
Силы обороны продвинулись в Белгородской области, а россияне – возле Торецка и Курахового. Продолжаются бои на востоке и юге Украины, враг усилил атаки на Покровском направлении.
Владимир Зеленский подписал закон 4273-IX (законопроект 12351), изменяющий названия 103 местных судов в разных областях Украины. Переименование согласовано с госорганами и не требует дополнительных затрат.
27 марта в Украине потеплеет до +12+17 градусов, в западных областях +10+13. Пройдут дожди в западных и северных областях, на остальной территории без осадков. В Киеве до +15 градусов.
Согласно опросу Центра Разумкова, 74% украинцев верят в победу, но представляют ее по-разному: от восстановления границ 2014 года до уничтожения армии рф.
Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, чтобы показать нежелание рф мира. В то же время, украинцы категорически против любых уступок агрессору.
На временно оккупированной Луганщине зафиксирован критический уровень загрязнения воздуха. Концентрация диоксида азота превышает 30 мкг/м³.
В оккупированном Мелитополе старшеклассники обязаны проходить военные учения для получения аттестата. Подготовку проводит центр "Воин" вместе с партией "Единая Россия".
Указ путина заставляет украинцев, не имеющих российского паспорта, выехать с оккупированных территорий до 10 сентября 2025 года. Это часть политики русификации для уничтожения украинской идентичности.
Спецпосланник США заявил, что самая большая проблема - это оккупированные территории Украины.
В субботу, 22 марта, в Украине будет солнечная погода без осадков. Температура днем будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, ветер умеренный.
На ВОТ Луганщины детей заставляют соревноваться в строевой подготовке и изучать военную историю рф. Это часть подготовки "пушечного мяса".
Окружной суд Хельсинки приговорил Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за четыре военных преступления на востоке Украины в 2014 году. Это первый случай рассмотрения военных преступлений в Украине в Финляндии.
На Луганском направлении происходит очередное обострение, но россияне далеки от цели взять под контроль Донецкую и Луганскую области. Украинские военные способности растут, а оккупанты сталкиваются с кризисом поставок.
Из оккупированного Сватово в Луганской области вернули сына украинской военнослужащей, который три года жил с бабушкой. После ее смерти мальчику грозила депортация в россию и интернат.
Количество штурмов на Краматорском, Северском и Торецком направлениях уменьшилось. Враг, вероятно, взял тактическую паузу для пополнения сил и техники, ситуация в Торецке стабилизировалась.
Во временно оккупированном Старобельске российские захватчики проводят пропагандистские рейды по школам. Старшеклассникам обещают деньги и "соцпакеты" за подписание контрактов с армией рф после окончания школы.
«Архивная служба лнр» накапливает доказательства военных преступлений российских войск на Луганщине. Собрано более 300 документов, включая военные билеты, письма, фотографии и письменные упоминания о преступлениях.
Украинские пограничники из бригады "Месть" уничтожили российский танк возле Кременной на Луганщине. Дрон "Вампир" атаковал вражескую технику, также было уничтожено несколько единиц автомобильной техники и укрытий противника.
Количество уголовных производств по ст. 332 УК выросло в разы после начала полномасштабного вторжения. Суды часто назначают условное наказание, несмотря на суровую санкцию статьи.
Главком Сырский доложил президенту, что ВСУ держат позиции, несмотря на сложную ситуацию на фронте. Зеленский поблагодарил военных за стойкость и отметил, что определенные задачи Курской операции продолжают реализовываться.