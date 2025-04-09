Луганская область

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28552 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Перед потеплением в Украине еще будут заморозки и очередной циклон - синоптик

Ночью ожидаются заморозки до 0-5 градусов, а днем +1. ..+6. С 10 апреля придет циклон с осадками, но с Вербного воскресенья потеплеет до +18.

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"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

Пограничники ПКШР "Шквал" в Луганской области активно мстят врагу за трагический обстрел Кривого Рога, где погибли дети. Враг получит возмездие за это ужасное преступление.

Война • 6 апреля, 13:59 • 27404 просмотра

Уже согласовали параметры поддержки: Зеленский заявил, что на поддержку 200 прифронтовых громад выделят 2 млрд гривен

Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.

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Потепление в Украине: в каких регионах уже завершился отопительный сезон

В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.

Общество • 4 апреля, 15:00 • 12435 просмотра

РФ депортировала 39 украинских детей из Луганщины в подмосковье под предлогом "лечения" - ISW

российский фонд "помощь нашим" способствовал депортации 39 детей из оккупированной Луганщины в санаторий в подмосковье. С 2022 года более 1200 украинцев, включая детей, были депортированы в это заведение.

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Оккупанты тестируют несертифицированные вакцины на детях Луганска - ЦНС

Во временно оккупированном Луганске захватчики проводят массовую вакцинацию детей до 6 лет неизвестными препаратами без международных сертификатов. ЦНС призывает родителей быть осторожными.

Общество • 3 апреля, 11:33 • 9113 просмотра

Дождь, ветер и +18 градусов: погода в Украине завтра снова будет удивлять

Завтра в Украине ожидается потепление до +18 градусов, но в некоторых областях будет дождливо. Синоптики предупреждают о сильном ветре в центральных регионах и советуют использовать ближайшие дни из-за будущего похолодания.

Общество • 2 апреля, 08:37 • 22259 просмотра

россия тормозит прекращение огня, чтобы захватить как можно больше территорий перед "мирными" переговорами - ISW

Россия затягивает мирный диалог, чтобы окончательно захватить Луганскую область. Это нужно для усиления позиций на переговорах и оправдания потерь.

Война • 2 апреля, 03:26 • 14176 просмотра

Учителей-коллаборационистов из Мариуполя учат доносить на проукраинские семьи

Учителей из оккупированного Мариуполя отправили в Петербург на тренинги, где их учат выявлять проукраинские семьи через детей и доносить на них. россия использует образование для контроля и русификации.

Война • 31 марта, 02:15 • 13233 просмотра

Из оккупации спасли еще пятерых детей с помощью Катара

Возвращение произошло в рамках плана Bring Kids Back UA. Среди спасенных есть дети из Крыма, Донецкой области, Луганской области и Запорожья, которым будет оказана необходимая помощь.

Общество • 29 марта, 10:08 • 18160 просмотра

ВСУ продвигаются в Белгородской области, враг давит на четырех направлениях: карты ISW

Силы обороны продвинулись в Белгородской области, а россияне – возле Торецка и Курахового. Продолжаются бои на востоке и юге Украины, враг усилил атаки на Покровском направлении.

Война • 29 марта, 01:53 • 46082 просмотра

Президент подписал закон об изменении наименования местных общих судов

Владимир Зеленский подписал закон 4273-IX (законопроект 12351), изменяющий названия 103 местных судов в разных областях Украины. Переименование согласовано с госорганами и не требует дополнительных затрат.

политика • 26 марта, 12:34 • 20276 просмотра

"Над пуховиками не подсмеивайтесь": синоптик спрогнозировала похолодание

27 марта в Украине потеплеет до +12+17 градусов, в западных областях +10+13. Пройдут дожди в западных и северных областях, на остальной территории без осадков. В Киеве до +15 градусов.

Общество • 26 марта, 10:52 • 22706 просмотра

У украинцев разное представление о том, что можно назвать победой в войне – опрос

Согласно опросу Центра Разумкова, 74% украинцев верят в победу, но представляют ее по-разному: от восстановления границ 2014 года до уничтожения армии рф.

Общество • 25 марта, 14:29 • 21820 просмотра

Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, но отвергают уступки рф - опрос

Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, чтобы показать нежелание рф мира. В то же время, украинцы категорически против любых уступок агрессору.

Война • 25 марта, 13:31 • 20643 просмотра

Критический уровень загрязнения зафиксировали на временно оккупированных территориях Луганщины

На временно оккупированной Луганщине зафиксирован критический уровень загрязнения воздуха. Концентрация диоксида азота превышает 30 мкг/м³.

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В Мелитополе оккупанты ввели обязательную военную подготовку для школьников - ЦНС

В оккупированном Мелитополе старшеклассники обязаны проходить военные учения для получения аттестата. Подготовку проводит центр "Воин" вместе с партией "Единая Россия".

Война • 24 марта, 01:42 • 133421 просмотра

Британская разведка объяснила цель указа путина о "легализации" украинцев на оккупированных территориях

Указ путина заставляет украинцев, не имеющих российского паспорта, выехать с оккупированных территорий до 10 сентября 2025 года. Это часть политики русификации для уничтожения украинской идентичности.

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У Трампа считают центральным вопросом в войне оккупированные территории

Спецпосланник США заявил, что самая большая проблема - это оккупированные территории Украины.

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Тепло вернулось: синоптики дали прогноз на сегодня

В субботу, 22 марта, в Украине будет солнечная погода без осадков. Температура днем будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, ветер умеренный.

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Имитируют военную подготовку через игру: как россияне на оккупированной Луганщине милитаризируют детей

На ВОТ Луганщины детей заставляют соревноваться в строевой подготовке и изучать военную историю рф. Это часть подготовки "пушечного мяса".

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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Окружной суд Хельсинки приговорил Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за четыре военных преступления на востоке Украины в 2014 году. Это первый случай рассмотрения военных преступлений в Украине в Финляндии.

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На Луганском направлении очередное обострение - спикер ОСУВ "Хортица"

На Луганском направлении происходит очередное обострение, но россияне далеки от цели взять под контроль Донецкую и Луганскую области. Украинские военные способности растут, а оккупанты сталкиваются с кризисом поставок.

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Украина вернула с оккупированной Луганщины сына военнослужащей - Ермак

Из оккупированного Сватово в Луганской области вернули сына украинской военнослужащей, который три года жил с бабушкой. После ее смерти мальчику грозила депортация в россию и интернат.

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На трех направлениях в Донецкой области количество штурмов уменьшилось: названа причина

Количество штурмов на Краматорском, Северском и Торецком направлениях уменьшилось. Враг, вероятно, взял тактическую паузу для пополнения сил и техники, ситуация в Торецке стабилизировалась.

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Обещают деньги и "соцпакеты": вербовщики в школах на оккупированных территориях зовут старшеклассников на войну

Во временно оккупированном Старобельске российские захватчики проводят пропагандистские рейды по школам. Старшеклассникам обещают деньги и "соцпакеты" за подписание контрактов с армией рф после окончания школы.

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На ВОТ Луганщине накапливается архив о военных преступлениях ссс рф: «архивная служба лнр» собрала более 300 подобных документов - ОВА

«Архивная служба лнр» накапливает доказательства военных преступлений российских войск на Луганщине. Собрано более 300 документов, включая военные билеты, письма, фотографии и письменные упоминания о преступлениях.

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"Вампир" пограничников vs российский танк: впечатляющее видео боя с Луганщины

Украинские пограничники из бригады "Месть" уничтожили российский танк возле Кременной на Луганщине. Дрон "Вампир" атаковал вражескую технику, также было уничтожено несколько единиц автомобильной техники и укрытий противника.

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Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Количество уголовных производств по ст. 332 УК выросло в разы после начала полномасштабного вторжения. Суды часто назначают условное наказание, несмотря на суровую санкцию статьи.

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Зеленский о фронте: ситуация непростая, но держим позиции

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