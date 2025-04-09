Луганская область

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Окружной суд Хельсинки приговорил Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за четыре военных преступления на востоке Украины в 2014 году. Это первый случай рассмотрения военных преступлений в Украине в Финляндии.