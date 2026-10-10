Силы обороны поразили пункты управления и станцию РЭБ противника - Генштаб

В Норвегии археологи обнаружили загадочные каменные круги возрастом около 2000 лет

В Норвегии археологи обнаружили загадочные каменные круги возрастом около 2000 лет

В Норвегии археологи обнаружили загадочные каменные круги возрастом около 2000 лет

В Норвегии археологи обнаружили загадочные каменные круги возрастом около 2000 лет