Силы обороны поразили пункты управления и станцию РЭБ противника - Генштаб
Киев • УНН
Украинские военные поразили объекты армии РФ в нескольких областях, в частности пункты управления, РЭБ, учебный центр и склады.
Силы обороны Украины нанесли поражение ряду военных объектов российской армии, в частности поражены пункты управления подразделений российских оккупантов, станция радиоэлектронной борьбы, учебный центр сержантов армии страны-агрессора. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Вчера и в ночь на 10 октября 2026 года Силы обороны Украины нанесли поражение ряду военных объектов российской армии
Так, в районе Переможного Запорожской области и Докучаевска в Донецкой области поражены пункты управления подразделений российских оккупантов. В районе Труханового Брянской области рф поражена станция радиоэлектронной борьбы противника.
В районе Хорлов Херсонской области украинские воины поразили учебный центр сержантов армии страны-агрессора.
Также поражены объекты технического и материального обеспечения вооруженных сил рф. В районе Суходольска в Луганской области нанесен удар по ремонтно-восстановительной базе, а в районе Чистякова Донецкой области - по складу горюче-смазочных материалов.
Еще два склада материально-технических средств поражены в районах Родинкового Донецкой области и Боровеньков Луганской области. На последнем также хранилось инженерное оборудование.
Напомним
В ночь на 10 октября подразделения Сил обороны Украины повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Самара".