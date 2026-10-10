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Сили оборони повторно уразили ЛВДС “Самара” - Генштаб

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

Українські військові повторно уразили ЛВДС "самара" у самарській області рф. 7 жовтня там знищили чотири резервуари та спричинили пожежу.

Сили оборони повторно уразили ЛВДС “Самара” - Генштаб

У ніч на 10 жовтня підрозділи Сил оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара". Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

У ніч на 10 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області рф. Ступінь завданих збитків уточнюється

- йдеться у повідомленні.

ЛВДС "Самара" є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів росії. На станції змішують нафту з різним вмістом сірки для формування експортного сорту Urals. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф.

Окрім того, підтверджено знищення 7 жовтня 2026 року чотирьох резервуарів РВС-50000 та масштабну пожежу на ЛВДС "Самара".

Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив ураження нафтових об'єктів у Самарському та Волгоградському регіонах, а також "результативну роботу" в Чорному морі та у 5 російських регіонах - по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів.

Павло Башинський

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