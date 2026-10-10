Силы обороны повторно поразили ЛВДС "самара" - Генштаб
Киев • УНН
Украинские военные повторно поразили ЛВДС "самара" в самарской области рф. 7 октября там уничтожили четыре резервуара и вызвали пожар.
В ночь на 10 октября подразделения Сил обороны Украины повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "самара". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В ночь на 10 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области рф. Степень причиненного ущерба уточняется
ЛПДС "самара" является крупным узлом приема, хранения и смешивания нефти. Сырье поступает по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов россии. На станции смешивают нефть с различным содержанием серы для формирования экспортного сорта Urals. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил рф.
Кроме того, подтверждено уничтожение 7 октября 2026 года четырех резервуаров РВС-50000 и масштабный пожар на ЛПДС "Самара".
Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала российской федерации.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября подтвердил поражение нефтяных объектов в Самарском и Волгоградском регионах, а также "результативную работу" в Черном море и в 5 российских регионах — по аэродромам, предприятиям, НПЗ, ракетно-космическому центру и складу боеприпасов оккупантов.