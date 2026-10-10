Сили оборони уразили пункти управління та станцію РЕБ ворога - Генштаб
Київ • УНН
Українські військові уразили об’єкти армії рф у кількох областях, зокрема пункти управління, РЕБ, навчальний центр і склади.
Сили оборони України завдали ураження низці військових об’єктів російської армії, зокрема уражено пункти управління підрозділів російських окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, навчальний центр сержантів армії країни-агресора. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Вчора та у ніч на 10 жовтня 2026 року Сили оборони України завдали ураження низці військових об’єктів російської армії
Так, у районі Переможного Запорізької області та Докучаєвська на Донеччині уражено пункти управління підрозділів російських окупантів. У районі Труханового Брянської області рф уражено станцію радіоелектронної боротьби противника.
У районі Хорлів Херсонської області українські воїни уразили навчальний центр сержантів армії країни-агресора.
Також уражено об’єкти технічного та матеріального забезпечення збройних сил рф. У районі Суходільська на Луганщині завдано удару по ремонтно-відновлювальній базі, а у районі Чистякового Донецької області - по складу паливно-мастильних матеріалів.
Ще два склади, матеріально-технічних засобів, уражено в районах Родинкового Донецької області та Боровеньок Луганської області. На останньому зберігалося також інженерне обладнання.
Нагадаємо
У ніч на 10 жовтня підрозділи Сил оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара".