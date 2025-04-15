Луганська область

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 270 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26527 перегляди

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росія використовує інфраструктуру та людей на окупованих територіях України для виробництва дронів - ISW

росія розширює виробництво та розробку дронів, використовуючи інфраструктуру та людей на тимчасово окупованих територіях України. Заводи та навчальні центри інтегровані в російську систему.

Суспільство • 14 квітня, 21:50 • 1660 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Війна • 11 квітня, 18:41 • 54291 перегляди

ЗСУ просунулись біля Часового Яру, ворог біля Торецька та Покровська: карти ISW

Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.

Війна • 11 квітня, 04:20 • 5069 перегляди

Радари TruCAM з 11 квітня з’являться ще на 25 ділянках українських доріг

Патрульна поліція повідомила, що з 11 квітня радари TruCAM будуть встановлені на 25 нових ділянках доріг. Тепер загалом працюватиме 160 приладів на 338 ділянках доріг.

Суспільство • 10 квітня, 13:55 • 9588 перегляди

окупанти відроджують на ТОТ "казачі" формування для контролю та репресій

На тимчасово окупованих територіях України росія створює "казачі товариства" для контролю, репресій та тиску. У Луганській області вже зареєстровано 10 таких формувань.

Суспільство • 9 квітня, 23:13 • 11825 перегляди

Перед потеплінням в Україні ще будуть заморозки та черговий циклон - синоптик

Вночі очікуються заморозки до 0-5 градусів, а вдень +1. ..+6. З 10 квітня прийде циклон з опадами, але з Вербної неділі потеплішає до +18.

Суспільство • 8 квітня, 08:00 • 10625 перегляди

"За дітей": прикордонники "Шквалу" мстять росіянам за трагедію в Кривому Розі

Прикордонники ПКШР "Шквал" на Луганщині активно мстяться ворогу за трагічний обстріл Кривого Рогу, де загинули діти. Ворог отримає помсту за цей жахливий злочин.

Війна • 6 квітня, 13:59 • 27514 перегляди

Вже погодили параметри підтримки: Зеленський заявив, що на підтримку 200 прифронтових громад виділять 2 млрд гривень

Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.

Війна • 4 квітня, 19:53 • 6689 перегляди

Потепління в Україні: в яких регіонах вже завершився опалювальний сезон

В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.

Суспільство • 4 квітня, 15:00 • 12764 перегляди

РФ депортувала 39 українських дітей з Луганщини до підмосков'я під приводом "лікування" - ISW

російський фонд "допомога нашим" сприяв депортації 39 дітей з окупованої Луганщини до санаторію в підмосков'ї. З 2022 року понад 1200 українців, включно з дітьми, були депортовані до цього закладу.

Війна • 3 квітня, 23:31 • 7859 перегляди

Окупанти тестують несертифіковані вакцини на дітях Луганська - ЦНС

У тимчасово окупованому Луганську загарбники проводять масову вакцинацію дітей до 6 років невідомими препаратами без міжнародних сертифікатів. ЦНС закликає батьків бути обережними.

Суспільство • 3 квітня, 11:33 • 9256 перегляди

Дощ, вітер та +18 градусів: погода в Україні завтра знову дивуватиме

Завтра в Україні очікується потепління до +18 градусів, але у деяких областях дощитиме. Синоптики попереджають про сильний вітер у центральних регіонах та радять використати найближчі дні через майбутнє похолодання.

Суспільство • 2 квітня, 08:37 • 22284 перегляди

росія гальмує припинення вогню, щоб захопити якнайбільше територій перед "мирними" переговорами - ISW

Росія затягує мирний діалог, щоб остаточно захопити Луганську область. Це потрібно для посилення позицій на переговорах та виправдання втрат.

Війна • 2 квітня, 03:26 • 14235 перегляди

Вчителів-колаборантів з Маріуполя вчать доносити на проукраїнські родини

Вчителів з окупованого Маріуполя відправили до Петербурга на тренінги, де їх вчать виявляти проукраїнські сім'ї через дітей та доносити на них. росія використовує освіту для контролю та русифікації.

Війна • 31 березня, 02:15 • 13267 перегляди

З окупації врятували ще п'ятьох дітей за допомоги Катару

Повернення відбулося в межах плану Bring Kids Back UA. Серед врятованих є діти з Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя, яким буде надано необхідну допомогу.

Суспільство • 29 березня, 10:08 • 18175 перегляди

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

Сили оборони просунулись у Бєлгородській області, а росіяни – біля Торецька та Курахового. Тривають бої на сході та півдні України, ворог посилив атаки на Покровському напрямку.

Війна • 29 березня, 01:53 • 46122 перегляди

Президент підписав закон щодо зміни найменування місцевих загальних судів

Володимир Зеленський підписав закон 4273-IX (законопроект 12351), що змінює назви 103 місцевих судів у різних областях України. Перейменування узгоджено з держорганами та не потребує додаткових витрат.

Політика • 26 березня, 12:34 • 20280 перегляди

"Над пуховиками не підсміюйтесь": синоптик спрогнозувала похолодання

27 березня в Україні потепліє до +12+17 градусів, у західних областях +10+13. Пройдуть дощі у західних та північних областях, на решті території без опадів. У Києві до +15 градусів.

Суспільство • 26 березня, 10:52 • 22706 перегляди

В українців різне уявлення про те, що можна назвати перемогою у війні – опитування

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 74% українців вірять у перемогу, але уявляють її по-різному: від відновлення кордонів 2014 року до знищення армії рф.

Суспільство • 25 березня, 14:29 • 21836 перегляди

Більшість українців підтримують 30-денне перемир’я, але відкидають поступки рф - опитування

Більшість українців підтримують 30-денне перемир'я, щоб показати небажання рф миру. Водночас, українці категорично проти будь-яких поступок агресору.

Війна • 25 березня, 13:31 • 20658 перегляди

Критичний рівень забруднення зафіксували на тимчасово окупованих територіях Луганщини

На тимчасово окупованій Луганщині зафіксовано критичний рівень забруднення повітря. Концентрація діоксиду азоту перевищує 30 мкг/м³.

Суспільство • 25 березня, 12:57 • 23768 перегляди

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В окупованому Мелітополі старшокласники зобов'язані проходити військові навчання для отримання атестату. Підготовку проводить центр "Воїн" разом з партією "Єдіная росія".

Війна • 24 березня, 01:42 • 133436 перегляди

Британська розвідка пояснила мету указу путіна щодо "легалізації" українців на окупованих територіях

Указ путіна змушує українців, які не мають російського паспорта, виїхати з окупованих територій до 10 вересня 2025 року. Це частина політики русифікації для знищення української ідентичності.

Війна • 22 березня, 09:59 • 28248 перегляди

У Трампа вважають центральним питанням у війні окуповані території

Спецпосланець США заявив, що найбільша проблема - це окуповані території України.

Війна • 22 березня, 08:38 • 30867 перегляди

Тепло повернулося: синоптики дали прогноз на сьогодні

В суботу, 22 березня, в Україні буде сонячна погода без опадів. Температура вдень коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вітер помірний.

Суспільство • 22 березня, 04:57 • 41047 перегляди

Імітують військову підготовку через гру: як росіяни на окупованій Луганщині мілітаризують дітей

На ТОТ Луганщини дітей змушують змагатися у стройовій підготовці та вивчати військову історію рф. Це частина підготовки "гарматного м’яса".

Війна • 22 березня, 02:19 • 16671 перегляди

У Фінляндії бойовика Петровського з групи "Русич" засудили до довічного за воєнні злочини

Окружний суд Гельсінкі засудив Воіслава Тордена (Яна Петровського) до довічного ув'язнення за чотири воєнні злочини на сході України у 2014 році. Це перший випадок розгляду воєнних злочинів в Україні у Фінляндії.

Війна • 14 березня, 08:24 • 137596 перегляди

На Луганському напрямку чергове загострення - речник ОСУВ "Хортиця"

На Луганському напрямку відбувається чергове загострення, але росіяни далекі від мети взяти під контроль Донецьку та Луганську області. Українські військові спроможності зростають, а окупанти стикаються з кризою постачання.

Війна • 10 березня, 11:09 • 17396 перегляди

Україна повернула з окупованої Луганщини сина військової - Єрмак

З окупованого Сватового на Луганщині повернули сина української військовослужбовиці, який три роки жив з бабусею. Після її смерті хлопчику загрожувала депортація до росії та інтернат.

Суспільство • 9 грудня, 12:02 • 17695 перегляди

На трьох напрямках на Донеччині кількість штурмів зменшилася: названо причину

Кількість штурмів на Краматорському, Сіверському та Торецькому напрямках зменшилася. Ворог, ймовірно, взяв тактичну паузу для поповнення сил і техніки, ситуація в Торецьку стабілізувалася.

Війна • 23 жовтня, 12:40 • 22485 перегляди