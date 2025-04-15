Луганська область

У Фінляндії бойовика Петровського з групи "Русич" засудили до довічного за воєнні злочини

Окружний суд Гельсінкі засудив Воіслава Тордена (Яна Петровського) до довічного ув'язнення за чотири воєнні злочини на сході України у 2014 році. Це перший випадок розгляду воєнних злочинів в Україні у Фінляндії.