Луганська область

росія розширює виробництво та розробку дронів, використовуючи інфраструктуру та людей на тимчасово окупованих територіях України. Заводи та навчальні центри інтегровані в російську систему.
Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.
Патрульна поліція повідомила, що з 11 квітня радари TruCAM будуть встановлені на 25 нових ділянках доріг. Тепер загалом працюватиме 160 приладів на 338 ділянках доріг.
На тимчасово окупованих територіях України росія створює "казачі товариства" для контролю, репресій та тиску. У Луганській області вже зареєстровано 10 таких формувань.
Вночі очікуються заморозки до 0-5 градусів, а вдень +1. ..+6. З 10 квітня прийде циклон з опадами, але з Вербної неділі потеплішає до +18.
Прикордонники ПКШР "Шквал" на Луганщині активно мстяться ворогу за трагічний обстріл Кривого Рогу, де загинули діти. Ворог отримає помсту за цей жахливий злочин.
Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
російський фонд "допомога нашим" сприяв депортації 39 дітей з окупованої Луганщини до санаторію в підмосков'ї. З 2022 року понад 1200 українців, включно з дітьми, були депортовані до цього закладу.
У тимчасово окупованому Луганську загарбники проводять масову вакцинацію дітей до 6 років невідомими препаратами без міжнародних сертифікатів. ЦНС закликає батьків бути обережними.
Завтра в Україні очікується потепління до +18 градусів, але у деяких областях дощитиме. Синоптики попереджають про сильний вітер у центральних регіонах та радять використати найближчі дні через майбутнє похолодання.
Росія затягує мирний діалог, щоб остаточно захопити Луганську область. Це потрібно для посилення позицій на переговорах та виправдання втрат.
Вчителів з окупованого Маріуполя відправили до Петербурга на тренінги, де їх вчать виявляти проукраїнські сім'ї через дітей та доносити на них. росія використовує освіту для контролю та русифікації.
Повернення відбулося в межах плану Bring Kids Back UA. Серед врятованих є діти з Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя, яким буде надано необхідну допомогу.
Сили оборони просунулись у Бєлгородській області, а росіяни – біля Торецька та Курахового. Тривають бої на сході та півдні України, ворог посилив атаки на Покровському напрямку.
Володимир Зеленський підписав закон 4273-IX (законопроект 12351), що змінює назви 103 місцевих судів у різних областях України. Перейменування узгоджено з держорганами та не потребує додаткових витрат.
27 березня в Україні потепліє до +12+17 градусів, у західних областях +10+13. Пройдуть дощі у західних та північних областях, на решті території без опадів. У Києві до +15 градусів.
Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 74% українців вірять у перемогу, але уявляють її по-різному: від відновлення кордонів 2014 року до знищення армії рф.
Більшість українців підтримують 30-денне перемир'я, щоб показати небажання рф миру. Водночас, українці категорично проти будь-яких поступок агресору.
На тимчасово окупованій Луганщині зафіксовано критичний рівень забруднення повітря. Концентрація діоксиду азоту перевищує 30 мкг/м³.
В окупованому Мелітополі старшокласники зобов'язані проходити військові навчання для отримання атестату. Підготовку проводить центр "Воїн" разом з партією "Єдіная росія".
Указ путіна змушує українців, які не мають російського паспорта, виїхати з окупованих територій до 10 вересня 2025 року. Це частина політики русифікації для знищення української ідентичності.
Спецпосланець США заявив, що найбільша проблема - це окуповані території України.
В суботу, 22 березня, в Україні буде сонячна погода без опадів. Температура вдень коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вітер помірний.
На ТОТ Луганщини дітей змушують змагатися у стройовій підготовці та вивчати військову історію рф. Це частина підготовки "гарматного м’яса".
Окружний суд Гельсінкі засудив Воіслава Тордена (Яна Петровського) до довічного ув'язнення за чотири воєнні злочини на сході України у 2014 році. Це перший випадок розгляду воєнних злочинів в Україні у Фінляндії.
На Луганському напрямку відбувається чергове загострення, але росіяни далекі від мети взяти під контроль Донецьку та Луганську області. Українські військові спроможності зростають, а окупанти стикаються з кризою постачання.
З окупованого Сватового на Луганщині повернули сина української військовослужбовиці, який три роки жив з бабусею. Після її смерті хлопчику загрожувала депортація до росії та інтернат.
Кількість штурмів на Краматорському, Сіверському та Торецькому напрямках зменшилася. Ворог, ймовірно, взяв тактичну паузу для поповнення сил і техніки, ситуація в Торецьку стабілізувалася.