Понад 300 тисяч абонентів знеструмлено в окупованій Луганщині

Понад 300 тисяч абонентів залишилися без світла в окупованій Луганській області. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на "уряд" так званої "лнр", інформує УНН.

Деталі

Там уточнили, що блекаут спричинений атакою безпілотників.

В результаті атаки БПЛА по енергетичній інфраструктурі республіки знеструмлено понад 300 тисяч абонентів південної та центральної частини республіки - цитує ресурс повідомлення "уряду" "лнр".

Там додали, що внаслідок атаки постраждалих немає, роботу з ліквідації наслідків координує спеціальний штаб.

Нагадаємо

У ніч проти 27 жовтня безпілотники атакували низку об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. У Луганську, Маріуполі, Донецьку та Бердянську повідомляли про вибухи, масштабні пожежі та перебої з електропостачанням.

Сили спецоперацій уночі знищили склад російських боєприпасів на ТОТ Луганщини