Понад 300 тисяч абонентів знеструмлено в окупованій Луганщині
Київ • УНН
Атака безпілотників на енергетичну інфраструктуру спричинила блекаут у південній і центральній частинах області. Постраждалих немає.
Понад 300 тисяч абонентів залишилися без світла в окупованій Луганській області. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на "уряд" так званої "лнр", інформує УНН.
Деталі
Там уточнили, що блекаут спричинений атакою безпілотників.
В результаті атаки БПЛА по енергетичній інфраструктурі республіки знеструмлено понад 300 тисяч абонентів південної та центральної частини республіки
Там додали, що внаслідок атаки постраждалих немає, роботу з ліквідації наслідків координує спеціальний штаб.
Нагадаємо
У ніч проти 27 жовтня безпілотники атакували низку об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. У Луганську, Маріуполі, Донецьку та Бердянську повідомляли про вибухи, масштабні пожежі та перебої з електропостачанням.
Сили спецоперацій уночі знищили склад російських боєприпасів на ТОТ Луганщини07.09.26, 12:05 • 5006 переглядiв