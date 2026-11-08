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Financial Times

Понад 300 тисяч абонентів знеструмлено в окупованій Луганщині

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Атака безпілотників на енергетичну інфраструктуру спричинила блекаут у південній і центральній частинах області. Постраждалих немає.

Понад 300 тисяч абонентів знеструмлено в окупованій Луганщині

Понад 300 тисяч абонентів залишилися без світла в окупованій Луганській області. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на "уряд" так званої "лнр", інформує УНН.

Деталі

Там уточнили, що блекаут спричинений атакою безпілотників.

В результаті атаки БПЛА по енергетичній інфраструктурі республіки знеструмлено понад 300 тисяч абонентів південної та центральної частини республіки

- цитує ресурс повідомлення "уряду" "лнр".

Там додали, що внаслідок атаки постраждалих немає, роботу з ліквідації наслідків координує спеціальний штаб.

Нагадаємо

У ніч проти 27 жовтня безпілотники атакували низку об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. У Луганську, Маріуполі, Донецьку та Бердянську повідомляли про вибухи, масштабні пожежі та перебої з електропостачанням.

Сили спецоперацій уночі знищили склад російських боєприпасів на ТОТ Луганщини07.09.26, 12:05 • 5006 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПодії
Вибухи
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Луганська область
Україна
Луганськ