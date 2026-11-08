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Financial Times

Более 300 тысяч абонентов обесточены в оккупированной Луганщине

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Атака беспилотников на энергетическую инфраструктуру привела к блэкауту в южной и центральной частях области. Пострадавших нет.

Более 300 тысяч абонентов обесточены в оккупированной Луганщине

Более 300 тысяч абонентов остались без света в оккупированной Луганской области. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на "правительство" так называемой "лнр", информирует УНН.

Подробности

Там уточнили, что блэкаут вызван атакой беспилотников.

В результате атаки БПЛА по энергетической инфраструктуре республики обесточено более 300 тысяч абонентов южной и центральной части республики

- цитирует ресурс сообщение "правительства" "лнр".

Там добавили, что в результате атаки пострадавших нет, работу по ликвидации последствий координирует специальный штаб.

Напомним

В ночь на 27 октября беспилотники атаковали ряд объектов на временно оккупированных территориях Украины. В Луганске, Мариуполе, Донецке и Бердянске сообщали о взрывах, масштабных пожарах и перебоях с электроснабжением.

Силы специальных операций ночью уничтожили склад российских боеприпасов на ВОТ Луганщины07.09.26, 12:05 • 5010 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПроисшествия
Взрывы
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Луганская область
Украина
Луганск