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Силы специальных операций ночью уничтожили склад российских боеприпасов на ВОТ Луганщины

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

Подразделения ССО уничтожили полевой артиллерийский склад рф в посёлке Тёплое на оккупированной Луганщине. Арсенал обеспечивал 8-ю общевойсковую армию.

Силы специальных операций ночью уничтожили склад российских боеприпасов на ВОТ Луганщины

В ночь на 7 сентября подразделения Middle Strike Сил специальных операций уничтожили полевой артиллерийский склад врага на временно оккупированной территории Луганской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба ССО, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что арсенал располагался на территории бывшей птицефабрики в поселке Теплое.

По данным спецназовцев, склад обеспечивал подразделения 8-й общевойсковой армии вооруженных сил рф.

Напомним

На Запорожском направлении бойцы 423-го полка уничтожили российский ЗРК "Оса" стоимостью около $10 млн. Это уже третья такая цель подразделения.

Ольга Розгон

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Луганская область
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины