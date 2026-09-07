Силы специальных операций ночью уничтожили склад российских боеприпасов на ВОТ Луганщины
Киев • УНН
Подразделения ССО уничтожили полевой артиллерийский склад рф в посёлке Тёплое на оккупированной Луганщине. Арсенал обеспечивал 8-ю общевойсковую армию.
В ночь на 7 сентября подразделения Middle Strike Сил специальных операций уничтожили полевой артиллерийский склад врага на временно оккупированной территории Луганской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба ССО, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что арсенал располагался на территории бывшей птицефабрики в поселке Теплое.
По данным спецназовцев, склад обеспечивал подразделения 8-й общевойсковой армии вооруженных сил рф.
Напомним
На Запорожском направлении бойцы 423-го полка уничтожили российский ЗРК "Оса" стоимостью около $10 млн. Это уже третья такая цель подразделения.