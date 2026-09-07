Бійці 423-го окремого полку "Скіфські Грифони" знищили ворожий ЗРК "Оса" на Запорізькому напрямку
Київ • УНН
На Запорізькому напрямку бійці 423-го полку знищили російський ЗРК "Оса" вартістю близько $10 млн. Це вже третя така ціль підрозділу.
Пілоти 423-го окремого полку "Скіфські Грифони" вполювали чергову велику здобич на Запорізькому напрямку фронту. Нею став ворожий самохідний зенітно ракетний комплекс "Оса", вартість якого складає біля 10 млн. дол, пише УНН.
За словами наших бійців, не дивлячись на радянське походження цього озброєння, воно досі використовується росіянами як елемент малої ППО та представляє серйозну загрозу для українських розвідувальних і ударних БПЛА. "Оса" здатна збивати повітряні цілі на висоті до 5 км і працювати на відстані біля 10 км. На відміну від інших комплексів, він є достатньо компактним і зручним для маскування. Знищення подібних ЗРК відкриває нашим крилам доступ до тилової логістики ворога.
Як зазначають в "Скіфських Грифонах", це вже третя знищена ними "Оса" за останні рік-півтора. Вона поповнить колекцію особливих трофеїв, до якої вже увійшли: "антикварний" російський танк Т-54, перехоплений розвідувальний безпілотник "'ZALA Z-16", знищений разом із піхотним підрозділом "танк-сарай", збитий ударний БПЛА "Ланцет", ЗРК "Стріла-10", самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика", САУ "Акація", а також десятки ударних дронів типу "Shahed".
Як повідомлялося раніше, наприкінці серпня бійцями 423 ОП БпС було важко поранено командира 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади сухопутних військ ЗС РФ Дмитра Шабаєва.